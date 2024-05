Frederico Beira Mar é mergulha em cardápio com Peixada Cearense

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA-CE, BRASIL, 07-05-2024: Pratos preparados no restaurante Fredericos. Caderno Comes e Bebes. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

O mar, a pesca e o bairro Mucuripe sempre possuíram uma conexão. Como já cantava Fagner e Belchior: "As velas do Mucuripe/ Vão sair para pescar/ Vou levar as minhas mágoas/ Pras águas fundas do mar". EsSa relação vem desde a origem: antes de se tornar um bairro na década de 1940, ele era uma vila de pescadores.

Como citado na música, as famosas jangadas do Mucuripe saíam de lá para tirar das águas salgadas o alimento que seria servido em mesas espalhadas pela cidade. Não à toa, o maior mercado de peixes está localizado no bairro, assim como diversos restaurantes já estiveram, e ainda estão, explorando a culinária de frutos do mar.

Impossível não citar o restaurante Alfredo - O Rei da Peixada, que encerrou suas atividades em 2020 após 62 anos de funcionamento. Pioneiro na gastronomia fortalezense, era especialista na culinária com frutos do mar e famoso por servir a tradicional Peixada Cearense.

O típico prato - que tem sua origem atribuída aos jangadeiros do Estado - pode ser encontrado por toda Fortaleza, mas é especial quando servido próximo à praia, principalmente no bairro dos pescadores.

Conhecendo esse fato, uma nova opção local para apreciar o prato é no restaurante Frederico Beira Mar, situado a menos de 30 metros de onde antes, por 62 anos, existiu O Rei da Peixada. O estabelecimento também está próximo à capela de São Pedro, o padroeiro dos pescadores, local que representa a fé e cultura da comunidade que vive na região.

"(Queremos) resgatar os bons tempos da culinária do Mucuripe", diz Gabriela Araújo, gerente comercial da casa., Ela apresenta esse como sendo um dos objetivos e motivações do novo restaurante na orla de Fortaleza.

Chef Piauí, como é conhecido no meio gastronômico, mergulhou fundo nesse desejo e montou um cardápio que explora e mistura os sabores dos frutos do mar com os sabores de iguarias e temperos regionais, conectando a culinária do proveniente do mar com a do sertão.

O público pode, por exemplo, saborear um Salmão à Moda do Chef, que leva o peixe grelhado no azeite com camarões, alcaparras e champignon. Para acompanhá-lo, arroz de alho e purê de mandioca.

Para além desse, confira outros pratos para desfrutar em um dos quatros bem desenhados salões do restaurante:

Peixada Frederico

Se você ainda não provou uma Peixada Cearense, prová-la no Frederico Beira Mar é uma ótima escolha. Ela é preparada da forma tradicional, com postas de sirigado, cebola, tomate, pimentão, ovos cozidos e os outros ingredientes que dão sua unicidade. Como acompanhamento, o pirão. Fechando os sabores que marcam o paladar de quem frequenta os restaurantes do bairro, uma porção de arroz branco. Servindo duas pessoas, o prato custa R$ 165.

Lagosta Beira Mar

Mesmo com menos de um mês de inaugurado — oficialmente fez sua estreia no cenário gastronômico no dia 18 de abril — o restaurante já tem alguns pratos que se destacam entre os clientes.

Estando nesta lista de pratos mais procurados da casa, a Lagosta Beira Mar vem encantando aqueles que provam sua mistura

de sabores.

O filet do crustáceo é refogado no azeite, sendo acompanhado por um molho de ervas. Quando servido, é acompanhado por um purê de mandioquinha e um arroz feito com castanhas.

Quanto: O prato é oferecido de duas formas: a que serve apenas uma pessoa (R$ 119) e a que serve até duas pessoas (R$ 229).

Polvo à Lagareiro

Mais um da lista que vem conquistando os paladares do público nestas quase três semanas, o Polvo à Lagareiro é uma ótima opção para o almoço. O prato vem com polvo grelhado no azeite com pimentões, cebola e alho. É servido com arroz com brócolis e batata ao murro.

Quanto: O prato é oferecido em duas formas: a que serve apenas uma pessoas (R$ 89) e a que serve até duas pessoas (R$ 169).





Frederico Beira Mar