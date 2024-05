Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 10 de abril (10/05)

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-11-2023: Projeto Patrimônios, realizado no Conjunto Ceará, com alunos da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

As inscrições para facilitadores da edição 2024 do projeto Patrimônio Para Todos seguem abertas até o dia 13 de maio. A ação é uma iniciativa da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho com o objetivo de sensibilizar jovens sobre a importância do patrimônio. Nesta primeira etapa, serão selecionados 10 facilitadores que passarão por capacitação de 70 horas para ministrar aulas de educação patrimonial em cinco bairros de Fortaleza. As aulas serão realizadas entre 17 de junho a 10 de julho.

Inscrições e mais infos: www.eao.org.br

Shows extras

Nesta sexta-feira, 10, inicia a venda dos ingressos para os shows extras do cantor Bruno Mars no Brasil. O artista acrescenta mais três datas no País durante o mês de outubro, entre elas os dias 12 e 13 (São Paulo) e 18 (Brasília). Ao todo, o intérprete de "When I Was Your Man" terá oito apresentações. Para os shows na capital paulista, a venda online começa às 9 horas, enquanto Brasília inicia às 11 horas. Interessados podem adquirir as entradas no site da TicketMaster.

Quando: sexta-feira, 10, a partir das 9 horas

Quanto: R$ a partir de R$ 235 (meia-entrada)

Onde: TicketMaster





Belchior

Ainda tem ingressos disponíveis para a apresentação deste sábado, 11, de "Belchior, o Musical". A produção retrata a poesia e filosofia do compositor cearense, com narrativa construída por Pedro Cadore e Cláudia Pinto através de entrevistas de Belchior. O cantor é interpretado por Pablo Paleólogo, que é acompanhada por uma banda ao vivo composta por Emília B. Rodrigues, Rico Farias, Silvia Autuori e Thomas Lenny.

Quando: sábado, 11, às 17 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: a partir de R$ 30

Ingressos no Sympla





Ingressos

Responsável por canções como "Pelo Interfone", o cantor Richie apresenta dois shows no Ceará com a turnê "A Vida Tem Dessas Coisas". A primeira apresentação acontece no dia 31 de maio, na unidade do Sesc de Juazeiro do Norte. Já a segunda será realizada no dia 1º de junho no Sesc de Iguatu. Os espetáculos fazem parte da comemoração de 40 anos do sucesso da música "Menina Veneno", grande hit do artista. Aqueles que possuem a Credencial Sesc tem desconto nos ingressos.

Quando: 31 de maio e 1º de junho

Onde: Sesc Juazeiro do Norte (rua da Matriz, 227 - Centro, Juazeiro do Norte) e Sesc Iguatu (rua Treze de Maio, 1130 - Prado, Iguatu)

Quanto: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira)

Ingressos no Sympla

Música

A festa Baile de Favela retorna nesta sexta-feira, 10, no Mangangá Pub, Centro. Evento mistura trap, rap e funk com DJ Wlliam e Michael Rizzi, DJ Fixter e DJ Lolost. Ingressos a partir de R$ 10 no Shotgun.

Quando: sexta-feira, 10, às 23 horas

Onde: Mangagá Pub (rua General Bezerril, 376, segundo andar - Centro)

Quanto: R$ 10; vendas na plataforma Shotgun