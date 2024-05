Alexandre Pires comenta despedida do SPC em entrevista exclusiva

Foto: Reprodução/Instagram Cantor Alexandre Pires se dedica à despedida oficial do SPC em 2024

Um dos maiores grupos de pagode do Brasil, o Só Pra Contrariar está na estrada com a turnê "SPC Acústico 2 - O Último Encontro", da qual também participa Alexandre Pires. Para além de marcar a despedida oficial do cantor da banda e reunir os membros originais do grupo, o movimento sinaliza a força do pagode no Brasil.

Criado em 1989, o SPC marcou gerações com músicas românticas e sucessos como "Essa Tal Liberdade", "Dói Demais" e "Virou Saudade". Em meio à passagem do grupo por Fortaleza na última sexta-feira, 10, Alexandre Pires concedeu entrevista exclusiva ao Vida&Arte.

Ao caderno, ele destaca a música como ferramenta de uniçao e aponta o que faz o pagode ser tão forte no Brasil: "capacidade de se renovar sem perder sua essência". Confira:

Leia também | Grupo de pagode Menos É Mais anuncia show em Fortaleza em junho

O POVO - Como o próprio nome da turnê sugere, os shows estão sendo um grande "encontro". Quais são os aspectos mais marcantes da sintonia e da volta da formação original aos palcos?

Alexandre Pires - É uma alegria imensa, uma emoção que não tem tamanho! Reencontrar meus parceiros do SPC no palco, após 10 anos, é como se fosse uma reunião de velhos amigos que se reencontraram e decidem reviver momentos especiais. Fazia um tempão que não nos apresentávamos juntos. É um reencontro de milhões de lembranças, de histórias que marcaram as nossas vidas e também a vida de tantas pessoas que curtiram nossas músicas ao longo de todos esses anos. É uma honra imensa e uma felicidade sem igual poder estar ao lado deles e poder compartilhar esse momento tão especial e nostálgico com o público que sempre nos acompanhou. O mais marcante é sentir aquela energia única que rola entre nós. E a volta do que é considerada a formação original, então, é simplesmente mágica. O público sente essa conexão, essa nostalgia, e isso torna cada show ainda mais especial. É como se estivéssemos resgatando a essência da nossa música e compartilhando com todos os fãs. É incrível!

O POVO - Os shows de estreia da turnê em São Paulo atraíram milhares de fãs e os ingressos até foram esgotados. Ao longo da trajetória do grupo, como percebem a força do Só Pra Contrariar na música brasileira?

Alexandre - É uma emoção indescritível sentir todo esse amor e apoio dos fãs, especialmente nessa turnê de despedida. Os shows no Allianz Parque, em São Paulo, atraíram 70 mil pessoas. Foram duas noites maravilhosas. Sentimos uma grande emoção ao ver milhares de pessoas reunidas somente para cantar, dançar e se divertir conosco. Na verdade, os shows dessa turnê tem sido simplesmente incríveis! Confesso que passam milhares de lembranças na minha cabeça enquanto estou cantando e vendo todo o público curtindo e se emocionando conosco. O público tem nos recebido com muito carinho, amor e energia positiva. É uma troca de emoções que não tem preço. Reviver os sucessos do SPC tem sido uma experiência única tanto para nós, quanto para quem está na plateia. É como se estivéssemos no quintal de casa, cantando com os amigos ou com a nossa família.

Leia também | Ajuda ao RS: veja quais são os pontos de arrecadação em Fortaleza e RMF

O POVO - É o que une vocês, não é?

Alexandre - A música sempre nos une e, enquanto houver essa conexão com o público, estaremos por aí, levando nossa música e nosso amor por ela para todos que nos acompanham. É uma experiência maravilhosa e estamos felizes demais em poder compartilhá-la com todos que nos prestigiam nos nossos shows. Sobre a força do Só Pra Contrariar na música brasileira, é algo que nos enche de orgulho, uma honra. Ao longo dos anos, nós sempre buscamos levar o melhor da nossa música, misturando o samba com outros ritmos e é gratificante ver como isso ressoou com o público. Acredito que a nossa música trouxe alegria, romance e identificação para milhões de pessoas, e isso é algo que carregamos para sempre em nossos corações. O Só Pra Contrariar marcou época e contribuiu significativamente para a cena musical brasileira. Saber que o nosso legado continua vivo é simplesmente maravilhoso.

O POVO - Como analisa a evolução do pagode no Brasil desde quando vocês entraram na estrada? Qual a força do gênero atualmente no País?

Alexandre - Desde que começamos, o pagode passou por várias fases e transformações. Lembro que, quando estávamos dando os nossos primeiros passos, o pagode estava voltando a ganhar espaço e se tornando uma verdadeira febre entre os brasileiros. Naquela época, o sertanejo era muito forte, mas conseguimos furar aquela bolha e conquistar milhões de corações em todo o País. Hoje em dia, vejo que o pagode mantém uma força enorme no cenário musical. É impressionante como este estilo consegue atravessar gerações e continuar fazendo sucesso. Os artistas atuais estão trazendo uma nova energia para o gênero, mantendo suas raízes, mas também experimentando novas sonoridades e abordagens. Acredito que a força do pagode está na sua capacidade de se renovar sem perder sua essência, de continuar emocionando e fazendo as pessoas dançarem e se divertirem. É uma honra fazer parte dessa história e ver como o pagode continua sendo amado e apreciado por tantos brasileiros.

O POVO - Quais legados o grupo entende que deixou para o pagode no Brasil?

Alexandre - Acredito que o Só Pra Contrariar deixou um legado bastante significativo para o pagode no Brasil. Primeiramente, a nossa música sempre teve uma abordagem romântica e autêntica, o que ajudou a popularizar esse estilo dentro e fora do País. As letras das nossas músicas falavam de amor, de sentimentos verdadeiros, e isso tocou em muita gente, especialmente com os jovens da época. Além disso, trouxemos uma mistura de ritmos e influências em nossas músicas, não só o samba, mas também elementos de pop, o que ajudou a ampliar a audiência do pagode e a torná-lo mais acessível a diferentes públicos. Outro legado importante foi a nossa capacidade de fazer apresentações ao vivo envolventes e cheias de energia. Nosso show sempre foi uma festa, um momento de felicidade e acredito que isso contribuiu para consolidar o pagode como um gênero de música para se curtir em grandes eventos e festivais. O Só Pra Contrariar deixou um legado de autenticidade, romantismo e diversidade, e isso é algo que nos enche de orgulho. Estamos felizes em ver como o gênero continua prosperando e sendo apreciado por tantas pessoas.