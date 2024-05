Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 11 de abril (11/05)

Foto: San Paolo/Divulgação San Paolo faz ação promocional para o Dia das Mães

A San Paolo Gelato realiza de sexta-feira, 10, até domingo, 12, campanha promocional em homenagem ao Dia das Mães. Na ação, as mães que foram às lojas da rede com um filho e comprarem um gelato irão ganhar de presente um gelato do mesmo tamanho. Para participar, basta comprar em qualquer loja física da San Paolo um gelato de qualquer tamanho no copo ou cone, e a mãe acompanhante ganhará outro do mesmo tamanho e sabor de sua preferência.

até domingo, 12 Onde: lojas físicas da San Paolo Gelato

lojas físicas da San Paolo Gelato Instaram: @sanpaologelato

Clássicos do Rock

O Sexteto de Cordas Monte Cristo realiza mais uma edição do "Candlelight", concerto à luz de velas, no Teatro RioMar Fortaleza. Neste sábado, 11, o show celebra clássicos do rock. Estão no repertório artistas como Pink Floyd, Aerosmith, Metallica, Bon Jovi, The Beatles, The Rolling Stones, Nirvana e Deep Purple.

sábado, 11, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500) Quanto: a partir de R$ 90; vendas no site FeverUp

Elvis Presley

O Via Sul Shopping promove neste sábado, 11, show cover de Elvis Presley com as principais músicas do cantor norte-americano. O artista Gerard Presley é responsável por interpretar as canções mais famosas de Elvis, como "Suspicious Minds", "Burning Love" e "Jailhouse Rock". O show acontece no Palco Via Sul, localizado na Praça de Alimentação do shopping.

sábado, 11, às 18 horas Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)

Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga) Gratuito





Emo Party

A sétima edição da Emo Party é realizada na casa Hard Noise, no Benfica, neste sábado, 11. O evento homenageia alguns dos maiores nomes da cena emo, pop e punk com tributos a nomes como Restart, Fresno, Paramore, Avril Lavigne, Pitty e Simple Plan.