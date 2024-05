Cannes 2024: festival começa e celebra a volta do cinema brasileiro

Foto: Newsbytes/Reprodução Cannes recebe a 77° edição do evento que reúne produções cinematográficas

A 77ª edição do Festival de Cannes tem início nesta terça-feira, 14, e segue até o dia 25 de maio. Nos próximos 12 dias, serão exibidos filmes de cineastas renomados e diversas estrelas do cinema estarão presentes no tapete vermelho do Marché du Film, na França



O evento reúne diversas atrações, como mostras, aulas, homenagens e exposições, sendo a Seleção Oficial de filmes a principal. Mais de 50 títulos devem ser exibidos no festival, sendo 20 indicados à Palma de Ouro, um dos prêmios de maior relevância da indústria cinematográfica.

Nesta edição da competição de Cannes, a seleção inclui produções como “Caught by the tides”, do chinês Jia Zhang-ke; “Parthenope”, do italiano Paolo Sorrentino e “Limonov — The ballad” do russo Kirill Serebrennikov. Entre os títulos, destaca-se na lista da principal categoria do festival a obra do cearense Karim Aïnouz, “Motel Destino”, suspense erótico encenado por atores do Estado.

“Aqui estamos quase um ano depois, e os principais vencedores do Festival de Cannes do ano passado ainda estão em todas as conversas e aqui no Oscar”, comentou Thierry Frémaux, diretor-geral da mostra francesa,durante as premiações do Oscar.

Neste ano, o júri montado pelo festival tem como presidente Greta Gerwing e é composto por Erbu Ceylan, roteirista e fotógrafa turca; Lily Gladstone, atriz norte-americana; Eva Green, atriz francesa; Nadine Labaki, atriz libanesa; Juan Antonio Bayona, diretor, produtor e roteirista espanhol; Pierfranceso Favino, ator italiano; Kore-Eda Hirokaxu, diretor japonês; e Omar Sy, ator e produtor francês.

"Há algo se movendo novamente no cinema brasileiro. Bem-vindo de volta", celebrou Thierry durante a véspera da abertura do evento no sul da França.

O evento reúne profissionais do setor cinematográfico, entre eles produtores, compradores, distribuidores e diretores, e pode servir como um encontro de negócios entre eles. Para jornalistas e críticos de cinema, é a oportunidade de ver filmes antes das estreias oficiais.

Mesmo com as greves de roteiristas e atores americanos do ano passado, que comprometeram os cronogramas de lançamento, não impediram a participação de produções americanas na edição de 2024 do Festival .

As duas superproduções de hollywood têm destaque nos holofotes do evento são: “Furiosa — Uma saga Mad Max”, de George Miller, e “Horizon, an American saga”, dirigido por Kevin Costner. Já na disputa principal estão “Kinds of kindness”, dirigido pelo grego Yorgos Lanthimos, de “Pobres criaturas”; “Oh, Canada”, de Paul Schrader; “Anora”, de Sean Baker; e “Megalopolis”, de Francis Ford Coppola.

O POVO separou uma lista de filmes que estão presentes no evento e indica onde assistir aos filmes indicados à Palma de Ouro.