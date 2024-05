Sex And The City: novas gerações descobrem série disponível na Netflix

Foto: HBO/Divulgação "Sex and the City: o filme", de 2008, está disponível na plataforma de streaming Max

Como seria acompanhar a vida de quatro melhores amigas solteiras na cidade de Nova York? Essa é uma resposta trazida pela conhecida série "Sex and the city", que narra a vida de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbs (Cynthia Nixon), Samantha Jones (Kim Cattrall) e Charlotte York (Kristin Davis) com uma mistura de comédia, drama, romance e amizade. Famoso durante o início dos anos 2000, o programa voltou a ser amplamente comentado quando, neste ano, ficou disponível na plataforma de streaming Netflix e alcançou um novo público.

Baseada na coluna da jornalista norte-americana Candace Bushnell escrita para o The New York Observer, "Sex and the city" foi criada por Darren Star ("Melrose Place" e "Emily em Paris") e se destacou, no fim dos anos 1990, por abordar assuntos que eram considerados tabu, como mulheres falando abertamente sobre sexo.

Ao longo de seis temporadas, lançadas entre 1998 e 2004, a série narra as experiências de quatro mulheres com vidas diferentes, mas que fugiam do estereótipo de já estarem casadas e com filhos aos 30 anos tendo o lar como único foco.

Não que o romance tenha sido deixado de lado na história, em certos momentos as personagens ainda queriam encontrar o "cara certo", mas sem deixar de lado a própria vida. Como mulheres solteiras, elas ainda tinham como foco o amor, mas também queriam crescer na carreira e se divertirem com as amigas e possíveis pretendentes, sem deixar que padrões pré-estabelecidos ditassem como deveriam agir.

Todavia, enquanto a série revolucionou a forma de tratar alguns assuntos, ela deixou que outros seguissem o que era visto na época e acabassem envelhecendo mal, algo agora percebido tanto por quem reassiste à trama com um olhar mais atualizado quanto pelos jovens que estão vendo-a pela primeira vez. Se por um lado "Sex and the city" tirou a mulher do papel de cuidadora da casa e da família para torná-la independente e confiante, por outro lado, continuou a trazer problemas como a pouca representatividade, já que majoritariamente retratava pessoas brancas e privilegiadas, e o descuido ao tratar de pautas que antes pouco eram discutidas, como a vida de pessoas LGBTQIAP+.

De qualquer modo, a série traz personagens reais, que apresentam ao público uma forma de viver livre e repleta de erros e acertos. A partir de vivências cotidianas, algo comum às séries de comédia, os telespectadores conhecem a fundo a personalidade e os objetivos de quatro personagens que nem sempre são perfeitas, o que pode gerar tanto identificação quanto uma reflexão sobre como não agir.

Para o público da época, especialmente o feminino, "Sex and the city" mostrou que a mulher não precisa estar em uma posição de submissão e nem se acomodar a relacionamentos ruins por conta da pressão externa, pois a vida é mais do que isso. Além disso, discutiu pautas importantes e por vezes invisibilizadas como câncer, aborto, maternidade e liberdade sexual.

No contexto atual, vale assistir à série com um olhar crítico, tendo em mente que nem tudo o que era normalizado nela deve continuar assim; mas ainda assim levar em conta as lições passadas.

Personagens principais

Carrie Bradshaw: Responsável por narrar a trama, Carrie marcou a série com looks inesquecíveis, tendo como parte importante da sua personagem a obsessão por sapatos e roupas de grife. Sendo a principal, ela segue a inspiração da série e escreve uma coluna sobre sexo e a cidade para o jornal, fazendo com que cada episódio seja entrelaçado com o assunto de uma nova coluna. Para o público, muitas vezes ela é vista como alguém que faz tudo ser sobre ela e repete os mesmos erros, mas isso também

ajuda a humanizá-la.

Miranda Hobbs: Advogada e viciada em trabalho, Miranda apresenta uma personalidade difícil, mas isso leva à série conversas importantes e sinceras, apesar de terem também uma boa dose

de ironia.

Samantha Jones: Entre as quatro personagens, Samantha de longe era a mais à frente do seu tempo, vivendo a vida de solteira sem apegos emocionais e priorizando o próprio bem-estar. Ao longo da história, ela amadurece emocionalmente e se abre ainda mais a novas experiências, sempre destacando-se como uma mulher confiante e

bem sucedida.

Charlotte York: Apaixonada por artes e trabalhando com isso, Charlotte costuma ser a mais conservadora do grupo, sendo a mais focada em encontrar o amor e construir uma família. Apesar de ter opiniões diferentes das amigas, ela sempre foi leal e apoiou as outras três quando necessário.





Mais Sex and the city

Além da série original, "Sex and the city" conta ainda com dois filmes ("Sex and the city: O filme", de 2008, e "Sex and the city 2", de 2010) e uma série spin-off, "And just like that…" (2021), que já tem duas temporadas e uma terceira confirmada. Todas as obras estão disponíveis na plataforma de streaming Max.