Cantora Mel Mattos homenageia Ivan Lins em show gratuito no CCBNB

Foto: Filipe Mota Mel Mattos performa músicas e obra de Ivan Lins, no Centro Cultural Banco do Brasil

"Ele tem uma história muito bonita para contar. São histórias que eu acredito, histórias de amor, de esperança, histórias que fazem você pensar, também", expõe a cantora Mel Mattos sobre sua admiração pela obra deIvan Lins.

Homenageando o artista carioca, a artista fortalezense se apresentará, no sábado, 18,iniciando às 19 horas, com seu “Trio de Jazz”, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB).O evento gratuito contará com um repertório de 15 músicas, todos sucessos da carreira de Ivan Lins, como parte do projeto “Jazz em Cena”.

A cantora será acompanhada pelos músicos: Tito Freitas (piano), Filipe Mota (contrabaixista) e Vinicius Matos (bateria e percussão).

Mel afirma que a escolha de homenagear Ivan, em um repertório voltado apenas para a obra dele, nasce de uma admiração antiga. "O Ivan Lins é para mim um cara que conta a história do Brasil através da música dele”, afirma a cantora.

O primeiro contato com a obra do compositor se deu a partir de músicas que escutava na voz de Elis Regina. Para Mattos, “Elis sempre foi uma grande referência”. Entre as músicas do compositor, que fizeram parte de sua vida na voz de Elis, destacam-se canções como “Madalena” e “Vitoriosa”.

Ivan Lins, compositor nascido no Rio de Janeiro, “abriu alas” para a música nacional, alcançando reconhecimento de grandes nomes da música internacional, como Miles Davis e Paul McCartney, durante sua trajetória. Entre os seus feitos, o que mais chama atenção de Mel é a participação de Ivan no disco que gravou em conjunto com a orquestra da Suíça George Robert Jazz.

“É incrível que, depois de um tempo, um grande artista brasileiro seja convidado por uma orquestra de outro país para celebrar a sua própria música. Eu acho esse disco maravilhoso", completa Mel, em suas impressões sobre o disco “Abre Alas (2009)”, gravado com a Orquestra.

Entre algumas das características da música de Ivan Lins é a qualidade de sua sofisticação, ao mesmo tempo, em que consegue alcançar o público popular. "Eu acho muito massa essa 'liga' desse cara sofisticado musicalmente, né? Esse cara que tem essa coisa do jazz e da dedicação, mas, que ao mesmo tempo, conversa com as massas”, analisa Mel, acerca da obra de Ivan.

O Centro Cultural Banco do Nordeste será o palco do “Jazz em Cena”. Nos últimos tempos, o equipamento cultural vem disponibilizando diversos eventos gratuitos em fomento à música, trazendo artistas de grande prestígio nacional. Alguns nomes como Marcelo Jeneci e A Melhor Banda da Cidade fazem parte da programação do mês no equipamento.

Sobre a oportunidade de se apresentar no palco do CCBNB, Mel Mattos afirma sua gratificação.

“O CCBNB é um dos espaços mais importantes da cena de música aqui de Fortaleza atualmente. É um espaço que abraça e acolhe os artistas. Eu já apresentei vários projetos lá, desde os autorais a projetos de homenagem". E complementa: “Sempre sou muito bem recebida e vejo sempre artistas novos, artistas veteranos, artistas em todos os sentidos. Eu acho que é um espaço que oportuniza e democratiza muito a nossa música" informa a cantora.

Mel afirma que possui uma grande gratificação em poder viver do seu trabalho musical, entretanto, a artista reforça que a trajetória como músico independente “não possui incentivos”. A artista provoca: "Eu tenho meu trabalho autoral, com toda minha história, minha trajetória que construí, porém, hoje, eu não atuo como eu queria com esse trabalho porque não existe tantos incentivos.”

Entre algumas das dificuldades enfrentadas por um artista independente, Mattos também pontua que o benefício dado pelas plataformas streaming de música, como Spotify, Deezer, Amazon Music, são “mínimos”.

“A gente não tem os 'royalties' dos streaming, são mínimos. É até algo que o próprio Ivan Lins pontuou. Ivan Lins, que é esse cara monstro, de tantos hits, voltou a fazer shows exatamente porque não ganha tanto assim mais das canções. Então, você imagina o recorte de um artista autoral", critica.

Apesar das dificuldades que enfrenta em sua trajetória na música, Mel não se desanima e afirma que, hoje, tem a sorte de viver seu sonho de criança.

A artista, que começou sua trajetória cantando em bares aos 13 anos, declara: "Sou muito feliz na minha profissão, porque eu escolhi cantar canções que eu acredito. Apesar de tudo, das dificuldades, eu sou muito feliz no que eu faço. Ela (a música) me completa, me alimenta de corpo e alma” finaliza.

Mel Mattos e Trio tocam Ivan Lins - Jazz em Cena