Programe-se: Confira a agenda cultural desta quinta, 16 de maio (16/05)

The Calling

A banda estadunidense The Calling se apresenta em Fortaleza nesta sexta-feira, 17, na casa noturna Arena do Mar, localizada na Praia de Iracema. O grupo faz show da turnê de 20 anos do disco "Camino Palmero", grande sucesso internacional dos anos 2000. No álbum disco, há faixas como "Wherever You Will Go", "Could It Be Any Harder", "Adrienne" e "Unstoppable".

Quando: sexta-feira, 17, a partir das 18 horas

sexta-feira, 17, a partir das 18 horas Onde: Arena do Mar (R. José Avelino, 97 - Praia de Iracema)

Arena do Mar (R. José Avelino, 97 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 160; vendas no site Bilheteria Digital



Amy Winehouse

Estreia nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 16, a cinebiografia "Back To Black", baseada na história da cantora britânica Amy Winehouse. A obra apresenta a ascensão precoce da artista à fama e o lançamento do álbum "Back To Black". O filme é narrado pela perspectiva de Amy e inspirado em suas letras pessoais. O longa traz um olhar da mulher por trás do fenômeno e do relacionamento que inspirou o disco.

Quando e onde: Ingresso.com

Dead Fish

A banda de hardcore Dead Fish volta a Fortaleza para show neste sábado, 18. Trazendo a turnê "Labirinto da Memória Tour", o grupo capixaba irá se apresentar no Jam Rock. Formada em 1991, a banda conta com os músicos Rodrigo Lima (vocal), Marcos Melloni bateria), Ric Mastria (guitarra) e Igor Tsurumaki (baixo). A abertura ocorre com as bandas Backdrop Falls, Lixorganico e Lemori.

Quando: sábado, 18, às 20h

sábado, 18, às 20h Onde: Jam Rock

(rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)

Jam Rock (rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira); R$ 80 1kg de alimento não-perecível (promocional)

R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira); R$ 80 1kg de alimento não-perecível (promocional) Vendas: site Bilheto



Bridgerton

A série "Bridgerton" volta à terceira temporada nesta quinta-feira, 16, com os primeiros quatro episódios. Penelope Featherington desiste de sua paixão de longa data por Colin Bridgerton após ouvir palavras depreciativas. Entretanto, decide que é hora de arranjar um marido. Carente de confiança, as tentativas de Penelope no mercado matrimonial falham. Enquanto isso, Colin retorna das viagens de verão e tenta reconquistar a amizade de Penelope.

Quando: a partir desta quinta-feira, 16

a partir desta quinta-feira, 16 Onde: Netflix



Coldplay Experience

O Teatro RioMar recebe neste sábado, 18, o espetáculo "Coldplay Experience". O show adapta a estrutura das apresentações da banda britânica Coldplay para os palcos do teatro, com imersão musical e visual. A experiência levará ao público os maiores sucessos do grupo, como "Yellow", "The Scientist", "Viva La Vida" e "Paradise".

Quando: sábado, 18, às 21h30min

sábado, 18, às 21h30min Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - 3001 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - 3001 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 70; vendas no site Uhuu



Teatro

O grupo maranhense Xama Teatro apresenta no Teatro Dragão do Mar nesta quinta-feira, 16, o espetáculo "A Besta Fera: Biografia Cênica de Maria Aragão". A peça trata da vida da líder comunista maranhense Maria Aragão, que lutou para que seus filhos fossem alguém na vida, lutando contra o preconceito por ser mulher, negra, nordestina e pobre, cursando Medicina no Rio de Janeiro, nos anos 40, do século XX.

Quando: quinta-feira, 16, às 19 horas

quinta-feira, 16, às 19 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; retirada de ingressos pelo Sympla



Leonilson

A Pinacoteca do Ceará promove nesta sexta-feira, 17, o "Seminário Leonilson: Da Qualidade de Ser Forte". A programação integra as atividades da 22ª Semana Nacional dos Museus. O seminário se inicia às 14 horas e é dividido em duas mesas, sendo a primeira com o tema "Se Você Sonha Com Nuvens - A Produção de Leonilson". A segunda mesa ocorre às 17h30min com o tema "A Aids e as transformações estéticas na arte contemporânea".