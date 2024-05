A culinária que vem do dorama: As delícias da Hallyu

Troca de olhares, toques pequenos mas muito significativos, beijos exibidos em três ângulos diferentes, refeições em família feitas no chão e garrafa de soju (bebida alcoólica sul-coreana) sendo aberta são alguns elementos que veem na cabeça quando se pensa nas séries sul-coreanas.

Também chamadas de k-dramas (por serem produzidas na Coreia do Sul) ou doramas, por causa da pronúncia em japonês, as novelas asiáticas têm conquistado uma grande audiência nos streamings. A série sul-coreana "Rainha das Lágrimas" (2024), por exemplo, tem ocupado o Top 10 da Netflix Brasil desde a estreia.

Além de servirem romance de modo diferente das comédias românticas de Hollywood, as séries mostram cenas em que os personagens realizam refeições tradicionais juntos, desde jantar a café da manhã, são outro aspecto que cativam o público. A Hallyu ou Onda Coreana tem retornado a Fortaleza com o sucesso das produções nos serviços de streaming.

"Desde a pandemia, as pessoas estavam consumindo muitos k-dramas na Netflix e isso despertou a curiosidade delas por nossa cultura e culinária", explica Sung Hyung Woo, proprietário do K-BaB, restaurante especializado em comida sul-coreana.

Também vindo do Porto do Pecém, mas na função de tradutor-intérprete, o coreano-brasileiro Jaime Yang celebra a popularização da gastronomia sul-coreana através da Cultura Pop. "Muitos clientes que vêm ao restaurante dizem desejar que os filhos sejam educados da mesma forma que as crianças dos dramas sul-coreanos", afirma o proprietário do Kpop&Food.

"Os k-dramas são essenciais para gerar a curiosidade nas pessoas. Eles vão se interessar e uma coisa que é difícil achar por aqui é uma comida coreana autêntica", pontua Efraim Pak, paulistano e co-proprietário do Omma K-Food, em Caucaia. "Eu assistia as novelas coreanas e tinham as comidas que sempre apareciam qualquer fosse o dorama, como o kimchi, e isso me dava vontade de provar", salienta Rebeca, esposa de Efraim e co-proprietária.

"Essas comidas de tanto que a gente ver nas novelas despertar essa curiosidade e sabemos que aqui na nossa região ainda não tem muito disso, diferente de São Paulo, enão ajuda a atrair bastante clientes", acrescenta a dona do Omma K-Food, que é de Sobral.





K-Bab - Korean Food: Paixão Pelo Ceará

Conhecido como Branco, que é a forma que os colegas de trabalho brasileiros usam para chamá-lo, o sul-coreano natural de Busan veio para o Ceará trabalhar na construção da siderúrgica do Porto do Pecém, em 2013. "Acabei gostando da Cidade e resolvi ficar para abrir um restaurante", conta.

Com a finalização da obra, ele voltou para a Coreia do Sul por apenas três meses, então decidiu retornar para o Brasil com esposa e sua filha para abrir o estabelecimento em fevereiro de 2015.

A esposa de Branco é a responsável pela cozinha, com ela trabalham quatro outras funcionárias. Os dois aprenderam português a partir de conversas com outros cearenses, a filha, apesar de ser nascida na Coreia do Sul, já é fluente por causa da escola.

O restaurante costuma lotar sempre aos finais de semana, principalmente por causa dos fãs de K-drama. Os pratos que tem mais saída são o japchae, um macarrão feito a partir de batata doce com vegetais e o frango frito coreano, também chamado de Koran Fried Chicken ou KFC, que é servido tanto na versão apimentada tradicional com a pasta de gochujang. Mas para agradar o paladar brasileiro, o restaurante também oferece o frango com molho shoyu ou de cebola e alho.

Onde: Av. Des. Moreira, 90 - Meireles

Quando: segunda de 18h às 21h; terça à sábado das 12h às 15h e das 18h às 21h

Quanto: Japchae a partir de R$ 48 e o KFC a R$ 58

Instagram: @kbab.fortaleza





KFC em Pousando no amor

O KFC é quase um personagem dentro da série "Pousando no amor". Na trama, Se-ri vai parar na Coreia do Norte por acidente e se esconde na casa do capitão Jeong-heyok. Um das coisas que a protagonista cita mais sentir saudade da Coreia do Sul é o frango frito com cerveja, comida típica do país.

K-Pop&Food: gastronomia coreana à brasileira

Criado por uma tia e prima de Jaime Yang em 2016, o K-Pop&Food nasceu originalmente no Cumbuco, em 2013, sob o nome de Doldam. Na época, o pai de Jaime havia vindo para o Ceará abrir um restaurante somente para os funcionários sul-coreanos da construção da siderúrgica do Porto do Pecém.

Jaime, por sua vez, atuava como tradutor-intérprete freelancer para empresas até vir para Fortaleza em 2014, onde trabalhou na mesma empresa que Branco (dono do K-BaB). Com o adoecimento do pai, uma tia e uma prima ficaram responsáveis pelo restaurante, mas depois da pandemia elas decidiram deixar o restaurante com o atual proprietário.

"Eu sei como é muito difícil ser dono de restaurante, principalmente por insumos, mas eu abracei o desafio", conta Jaime, que é nascido na Argentina, mas cresceu em São Paulo. Os insumos do restaurante, na Parquelândia, são importados da Coreia do Sul.

Hot Dog Coreano (salsicha empanada e polvilhada com açúcar); kimbap ("sushi" coreano onde enrola-se o nori em arroz, vegetais e carne de boi ou porco) e o japchae são os pratos da casa que fazem sucesso. Além de suavizar a pimenta por causa do paladar local, Yang conta que fizeram adaptações no ambiente.

"Uma cliente que trabalha com decoração se ofereceu para fazer os totens de idols", destaca Yang.

Instagram: @kpopnfood





K-Pop&Food

Onde: Rua Professor Lino Encarnação, 191 - Parquelândia



Quando: De segunda à sábado das 17h30min às 22h



Quanto: Hot Dog Coreano a R$10 kimbap a R$30 e Japchae a R$ 40

Instagram: @kpopnfood



Kimbap em "Uma advogada extraordinária"

Woo Young-woo é uma jovem advogada tentando começar na carreira. No entanto, por ela estar no espectro autista, acaba sofrendo preconceito dos colegas de trabalho e do próprio chefe. Uma das característica de pessoas autistas é a seletividade alimentar, por Young-woo almoça Kimbap todos os dias, é um dos alimentos cuja textura lhe agrada.

Omma K-Food: Comida de mãe

Localizado em Caucaia e com pouco mais de um mês de existência, o Omma K-Food surgiu da vontade Efraim Pak e Rebeca de compartilharem a comida da mãe de Efraim ou "Omma" em coreano com o mundo. O restaurante funciona somente com delivery até o momento, sendo especializado em doshirak, a marmita da Coreia do Sul. O prato é composto pelo típico arroz coreano, alguma proteína que pode ser frango, porco ou carne bovina e os acompanhamentos chamados de banchan, que são o kimchi (fermentado coreano de vegetais), e abobrinha empanada ou omelete enrolado com vegetais. O local também serve Kimbap e traz como opções de sobremesa o Hotteok (panqueca coreana recheada com açúcar mascavo, canela e amendoim) e o bungeoppang (feito com massa que lembra a bruaca cearense, recheado com doce de leite ou doce de feijão). @ommakfood no Instagram.

Omma K-food

Onde: Somente delivery



Quando: terça-feira e quarta-feira das 11h às 14h e das 18h às 22h; quinta-feira das 18h às 22h; sexta à domingo



Quanto: 11h às 14h e das 18h às 22h

Instagram: @ommakfood

Hotteok em "Beleza Verdadeira"

O hotteok é uma comida de rua muito comum na Coreia do Sul e parece com frequência sendo consumida pelos personagens de k-drama quando buscam algo que os conforte. Em um dos episódios de “Beleza Verdadeira”, o hotteok aparece sendo consumido por um personagem após uma situação de conflito.