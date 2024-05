Nattan e Henrique & Juliano são atrações de evento no Colosso

Foto: Uma Comunicação/Divulgação Nattanzinho e a dupla Henrique & Juliano cantam juntos

No dia 18 de maio, a primeira edição do "Limite Zero" chegará ao Colosso Stage, em Fortaleza, com show do cantor Nattan e da dupla Henrique & Juliano. A combinação das atrações apresentadas pelo projeto promete animar os fãs e tornar a noite inesquecível.

"Esses artistas têm o poder de se mesclar ao entusiasmo do público, criando uma atmosfera que promete uma explosão de emoções no Colosso Stage, além de transcender os limites convencionais do entretenimento", afirma Celso Luís, um dos sócios do evento.

Além da promessa de uma apresentação marcante dos cantores, o evento inaugura o Colosso Stage, novo espaço de eventos dentro do complexo Colosso Fortaleza. Trazendo uma estrutura versátil e ampla, o projeto está pronto para se tornar palco de grandes shows e festivais.

Nattan e a dupla Henrique & Juliano demonstraram repetidamente que quando estão juntos, não há limites para a diversão e para a conexão com o público. As vendas para a primeira edição do "Limite Zero" já estão disponíveis no site oficial do evento.

Limite Zero

Quando: sábado, 18 de maio

Onde: Colosso Stage, Fortaleza-CE

Valor: A partir de R$200

Vendas online: linktr.ee/limitezero

Mais informações: @somoslimitezero