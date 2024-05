Família Vilas Boas se reencontra em show acústico nesta sexta, 24

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 16-05-2024: Projeto musical Família Vila Boas. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

"Yayá e Vinícius foram participando dos meus shows e logo surgiu no meu coração o desejo de realizar um sonho: A banda Família Vilas Boas", compartilha Edinho Vilas Boas a respeito de seus dois filhos, Yayá e Vinícius. A banda, então, os une em um projeto que se veste não só da fraternidade familiar, mas também do sonho de fazer e viver da arte, através da música.

O projeto familiar volta a se apresentar no Theatro Via Sul, na próxima sexta-feira, 24. A Família esteve no palco do Theatro pela primeira vez em 2018. Agora, com o projeto mais maduro e trazendo novas referências, os músicos realizam um espetáculo com surpresas no repertório.

A respeito da próxima apresentação do projeto, Edinho demonstra grande animação: "A gente tá preparando tudo com muito carinho, nossas invenções e nossas versões. Por enquanto, a gente quer deixar na surpresa. Mas o repertório vai fazer a galera cantar e se emocionar", promete.

A musicalidade acompanha Edinho Vilas Boas desde sua época de escola, onde organicamente foi criando interesse pela expressão artística. Tal desenvolvimento o perseguiu durante toda a vida, transbordando sua paixão para os filhos que desde novos bebem dessa fonte.

"A música sempre norteou nossa casa. Além de ser meu 'ganha-pão', ela sempre foi minha melhor religião, minha melhor terapia e minha melhor comunicação. Minha companheira, Keyla, também é muito musical, apesar de não ser profissional da música (ela é psicopedagoga). Os meninos sentiram tudo isso desde cedo e espontaneamente demonstraram interesse pelo assunto", relembra o músico de 45 anos.

Segundo o pai, Yayá, 23 anos, filha mais velha, demonstrou muito cedo seu interesse pela arte, escrevendo poemas e se aprofundando aos poucos no violão e no piano. Vinícius, 19, filho do meio, começou o seu contato com a música pelas percussões, tocando bateria, e em seguida se apaixonou pela sonoridade do violino. Lia, 14 anos, a mais nova dos três, possui "uma voz linda e afinada", segundo o pai, mas a timidez a faz ficar nos bastidores das apresentações. Hoje, os frutos de Edinho Boas florescem no talento e progressão artística dos filhos.

Yayá vem traçando uma carreira como musicista independente. A artista afirma que a arte a "escolheu antes mesmo de eu me entender como gente". E complementa: "Me expressarei através da música e da arte durante todos os dias da minha vida".

Seu projeto autoral foi finalista, alcançando o segundo lugar, do Festival de Música da Juventude de Fortaleza, em abril de 2024. Agora, ela vem idealizando novos projetos e se preparando para o lançamento de seu primeiro EP autoral.

Em entrevista ao Vida&Arte, Yayá compartilha que ter participado do Festival foi uma "experiência espetacular". "Fui agraciada levando o segundo lugar com muita alegria no coração e sensação de dever cumprido. Esse festival tem crescido mais e mais, faz reverberar muitas vozes jovens e talentos do nosso Ceará. Tenho muito orgulho de estar entre essas vozes. Todo o suporte que eles deram, tanto nas formações quanto nas tutorias, foi algo surreal para mim. Foi diferenciado, algo que não se vê em todo lugar", avalia Yayá.

A irmã mais velha dos Vilas Boas também afirma que tem focado cada vez mais em seu trabalho pessoal, "dando a ele a identidade que lhe é necessária". "Estou estudando e me aprimorando. Estou na correria e se tudo der certo, ainda esse ano, vem o meu primeiro EP. Também estou lançando algumas músicas com o projeto Família Vilas Boas nas plataformas. Estamos trabalhando!", anima-se a artista, em relação aos projetos futuros da família e solo.

Vinicius, filho do meio, explora o violino e as percussões no projeto, trazendo ritmo e sensibilidade para as músicas. Desde novo, tem seu pai como uma de suas principais referências musicais. Admira nomes, como Fernando Anitelli (O Teatro Mágico), o violinista nascido em Israel e radicado americano Itzhak Perlman, Vinícius de Moraes e Paulinho Moska, mas também reforça sua reverência pelo professor de violino, Thiago Proença.

Vinicius compartilha que sua paixão pela música foi gradativamente aumentando. "Desde sempre estivemos inseridos no contexto artístico e ao longo da minha vida a minha paixão só aumentou", declara.

Sobre participar de um projeto ao lado da família, Vinícius Vilas Boas afirma: "São muitas emoções! Mas gostaria de destacar a diversão que é tocar com eles. Se fosse com qualquer outra pessoa já seria bom, simplesmente por ser música. Mas é a sua família que tá ali do seu lado, a energia é completamente diferente".

Questionado sobre os momentos mais marcantes que viveram em cima do palco, enquanto família, o violinista relembra: "A experiência do Festival Nacional da Canção (2023) foi muito marcante para nós. Não só como banda, mas como família. Lidar com as diferenças, aprender com o outro, se superar a cada dia e celebrar cada vitória por meio de um sorriso em cima do palco, mostrando o que nós somos".

Edinho também trz pontuações acerca dos momentos marcantes vividos pelo grupo musical. "O show de 2018 (no Theatro Via Sul) e a participação no Festival Nacional da Canção, foram os momentos mais marcantes do nosso projeto até aqui, na minha opinião".

E finaliza: "Mas, na real, acho que a gente está só começando. Há uma missão grande pela frente. Que venham mais desafios, mais emoções, 'Boas' emoções!", brinca Edinho, com o sobrenome da família.

