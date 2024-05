Confira programação cultural para o fim de semana em Fortaleza

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Rodger Rogério interpreta canções inéditas de Rogério Franco e Alan Mendonça

Canto da Apá

O Cineteatro São Luiz recebe neste domingo, 26, o show "Convite à Fantasia ao som de uma canção", dirigido pela cantora Aparecida Silvino e por Marcos Sampaio, jornalista do O POVO. O espetáculo é rotagonizado pelo coral do Canto da Apá e passeia por canções brasileiras.

Quando: domingo, 26, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$40 (inteira) e R$20 (meia entrada); vendas no Sympla e na bilheteria do Cineteatro





The Fevers

No domingo, 26, o Teatro RioMar Fortaleza será palco do show "Atemporal", com a presença de Augusto, da banda The Fevers. Entre os sucessos previstos para a apresentação estão as faixas "Mar de Rosas", "Vem Me Ajudar", "Cândida", "Se você me quiser" e "Por causa de você".

Quando: domingo, 26, às 19 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no site Uhuu e na bilheteria





Em Família

A Família Vilas Boas, trio formado pelo cantor e compositor Edinho Vilas Boas (voz, violão, direção musical) e seus filhos Yayá Vilas Boas (voz, violão) e Vinícius Vilas Boas (violino), se apresenta no Theatro Via Sul nesta sexta-feira, 24. Os músicos fazem o show "Acústico Família Vilas Boas", trazendo no repertório suas canções premiadas em festivais e todas as influências da musica popular brasileira.

Quando: sexta-feira, 24, às 21 horas

Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4355 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no site Uhuu e na bilheteria





Pré-estreia

Nesta quinta-feira, 23, ocorre a pré-estreia do filme "A Filha do Palhaço", com a presença do diretor Pedro Diógenes e equipe. Joana, adolescente de 14 anos, passa uma semana com pai, Renato, um humorista que faz shows em churrascarias, bares e casas noturnas de Fortaleza interpretando a personagem Silvanelly.

Quando: quinta-feira, 23, às 19 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





Cinema-Carruagem

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) promove nesta quinta-feira, 23, o lançamento do livro-disco "Cinema Carruagem", no qual o cantor e compositor Rodger Rogério interpreta canções inéditas de Rogério Franco e Alan Mendonça. O show celebra os 80 anos de Rodger Rogério e os 60 anos de Rogério Franco. A apresentação conta ainda com a participação de Pedro Rogério, cantor e filho de Rodger.

Quando: quinta-feira, 23, às 20 horas

Onde: CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro)

Gratuito





Portinari

Está disponível para visitação na Caixa Cultural Fortaleza, a exposição "Portinari: Entre Traços e Palavras". A mostra reúne 28 gravuras originais de Candido Portinari, um dos maiores artistas plásticos do Brasil. O público pode acompanhar retratos íntimos do pai do artista e ilustrações marcantes para obras literárias de Machado de Assis.

Quando: terça a sábado, das 10h às 20 horas, e domingo e feriados, das 10h às 19 horas; visitação até 28 de julho

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287)

Gratuito





Fúria Primitiva

Estreia em cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 23, o filme "Fúria Primitiva", dirigido por Dev Patel. Kid é um jovem que ganha a vida em um clube de luta clandestino, onde, com uma máscara de gorila, é espancado todas as noites por lutadores mais populares. Após anos de raiva contida e uma vida muito dura, Kid encontra uma maneira de se infiltrar na elite da cidade. À medida que seu trauma de infância ressurge, ele não mede esforços para acertar as contas com os homens da alta sociedade que tiraram o pouco que ele tinha.

Quando e onde: Ingresso.com