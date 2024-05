Rua Norvinda Pires busca retomar status de polo gastronômico com requalificação

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-05-2024: A rua Norvinda Pires, no bairro Aldeota, recebeu novo calçamento, dando mais espaços para os bares e restaurantes presentes no espaço. (Foto: Fernanda Barros/O Povo)

Conectando as ruas Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque, uma vila, se assim podemos denominar, ressurge no bairro Aldeota. Apelidada carinhosamente como "ruazinha", a Norvinda Pires busca retomar o status de polo gastronômico reunindo lazer, segurança, localização central, e, não menos importante, boa comida e bebida.

Com passagem exclusiva para pedestres desde o início deste ano, a rua foi fechada para veículos e conta com pavimentação em piso intertravado. De acordo com publicação feita em fevereiro pela Prefeitura de Fortaleza, as mudanças fazem parte do projeto Meu Bairro Empreendedor e propõem transformar a Vila Pita (que abrange as ruas Norvinda Pires e Sabino Pires) em um "corredor gastronômico semelhante ao realizado no Polo Gastronômico da Varjota".

Esta não é a primeira modificação do endereço localizado no CEP 60150-280. No início dos anos 2000, a Norvinda Pires era conhecida na boemia fortalezense como a "rua do Fafi". Tomado por grupos de diversas "tribos", jovens que iniciavam na maioridade ou que curtiam a saída do trabalho, a rua viveu anos de excessivo movimento, levando ao encerramento do comércio em meados de 2012.



Em 2018, novos bares e estabelecimentos comerciais voltaram aos poucos a ocupar o espaço e deram início à reintegração da Vila Pita ao circuito sociocultural de Fortaleza.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-05-2024: A rua Norvinda Pires, no bairro Aldeota, recebeu novo calçamento, dando mais espaços para os bares e restaurantes presentes no espaço. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FOTOS: FERNANDA BARROS

Entre os locais que surgiram na época, os gastrobares Hey Joe Food 'n' Bar e Donkey Head Cervejaria acompanharam as mudanças na região, atravessando uma pandemia e consolidando-se como pontos de referência na rua. Os responsáveis de ambos os bares, inclusive, foram os principais impulsionadores na reforma de 2024.

"Essa requalificação foi praticamente uma pressão que a gente fez na Prefeitura, de todos os estabelecimentos, após vários anos insistindo. A rua tinha um calçamento muito ruim e os pedestres reclamavam bastante. A ideia ali era que a gente revitalizasse de uma forma que não passasse mais carros, para ser um boulevard mesmo, um ambiente em que a família passeia e que não entre veículos. Foi isso que nos motivou", detalha Fábio Valente, sócio-fundador da Donkey Head Cervejaria.

"O ambiente agora ficou muito mudado. É um estilo totalmente diferente do que era antes. Não dá para comparar, porque é como se estivesse em outro local. Antigamente era mais uma vida noturna, mais para jovens, hoje acho que está mais eclético, para todo mundo", relembra o analista legislativo Emanuel Martins Batista, que foi conferir o local ao lado da engenheira civil Vivian Rebouças.

Vivian afirma que a nova "ruazinha" a faz lembrar de vias turísticas de outras cidades do País. "Eu estava até comentando que parece com alguns espaços que tem em outros estados, (como) São Paulo. Eu acho que ficou bom, foi de bastante valia essa mudança".

Iniciada ainda durante o Carnaval, a requalificação da Norvinda Pires ainda não está finalizada, mas já colhe os bons frutos das obras de urbanização.

"No começo da reforma todos os estabelecimentos sofreram bastante. Foi difícil manter um custo operacional com um faturamento de 50%. Foi complicado, mas a gente segurou, pois sabíamos que era por um 'bem maior'. Acredito que vai demorar uns três meses, mas devemos recuperar todo o déficit que tivemos durante a obra. Eu acredito que a 'ruazinha' vai ser bem disputada, para mim não terá um lugar em Fortaleza mais aconchegante e tão legal quanto a Norvinda Pires para tomar uma cerveja e curtir com os amigos", comenta Fábio.

Vivian Rebouças, engenheira civil, e Emanuel Martins Batista, analista legislativo. Casal avalia as mudanças na rua Norvinda Pires. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-05-2024: A rua Norvinda Pires, no bairro Aldeota, recebeu novo calçamento, dando mais espaços para os bares e restaurantes presentes no espaço. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FOTOS: FERNANDA BARROS (esq-dir) Stephanie Aguiar, psicóloga, Ana Luiza, arquiteta, Kenneth Hellstrom, programador, e Rafael Saboia, arquiteto. Grupo de amigos avalia as mudanças na rua Norvinda Pires. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

"O espaço melhorou bastante, com certeza. Até para estacionar também. Antes era muito difícil estacionar aqui. Os motoristas acabavam se sentindo mais incomodados ao estacionar, por se sentirem desconfortáveis em andar por aqui devido à ocupação dos pedestres na rua. Agora melhorou porque tem um estacionamento ali na frente, quem quiser paga e fica tranquilo para curtir a nova Norvinda", avalia a psicóloga Stephanie Aguiar, que visitou o local com amigos.

Do mesmo grupo de Stephanie, o arquiteto Rafael Saboia revela que aproveitou o fim de semana para "reconhecer" a rua, que já havia frequentado na época do antigo Fafi. "A gente veio por causa disso, para conhecer as novidades e ver como ficou após as mudanças, viemos saber o que está diferente", explica.

Com espaços demarcados para disposição de mesas, separando a passagem do pedestre dos consumidores, luzes que produzem um ambiente agradável e música ao vivo na calçada às quartas e quintas-feiras - sem necessidade de pagar couvert -, o sócio da Donkey Head conta que faltam poucos detalhes para a conclusão da urbanização, mas que o público já está convidado a conhecer e consumir nos bares e restaurantes que compõem a "ruazinha". A programação e novidades do espaço podem ser conferidas no perfil do Instagram da Norvinda Pires.



Conheça a Ruazinha

Apelo Piadineria

O que: cozinha mediterrânea

Quando: terça a domingo, das 17h30min às 00 horas

Infos: @apelopiadineria

Armazém Capelo

O que: massas artesanais

Quando: segunda e domingo, das 9h30min às 15 horas; terça a sábado, das 9h30min às 21 horas

Infos: @armazem_capelo

Ciccio Forneria

O que: massas e pizzas

Quando: terça, das 11h30min às 22 horas; quarta a sexta, das 11h30min às 23 horas; sábado e domingo, das 17h30min às 23 horas

Infos: @ciccioforneria

Donkey Head Cervejaria

O que: gastropub e cervejaria artesanal

Quando: quarta, quinta e domingo, das 18 horas às 23 horas; sexta e sábado, das 17 horas à 1 hora

Infos: @donkeyheadcervejaria

Emici de Verdade

O que: hamburgueria

Quando: terça a domingo, das 17 horas às 22 horas

Infos: @emicideverdade

Hey Joe Food 'n' Bar

O que: bar e restaurante

Quando: terça a quinta, das 18 às 22h30min; sexta e sábado, das 18 horas às 23 horas; domingo, das 18 horas às 22 horas

Infos: @heyjoefoodnbar

Janela do Armazém

O que: sorveteria

Quando: terça a quinta, 11h30min às 21 horas; sexta, das 11h30min às 23 horas; sábado, das 11h30min às 23 horas; domingo, 11h30min às 22 horas

Infos: @janeladoarmazem

Josephine Patisserie

O que: confeitaria e casa de eventos

Quando: segunda a sábado, das 10 horas às 20 horas

Infos: @josephinepatisserie

Up! Forneria

O que: pizzaria

Quando: terça a domingo, das 17 horas às 22 horas

Infos: @upforneria



Rua Norvinda Pires