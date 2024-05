Famoso em casamentos, o bem casado já faz parte de outras datas

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 21-05-2024: Os tradicionais bem casados, feitos pela confeitera Célia Bezerra. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Se existe um elemento que agrada praticamente a todas as pessoas em festas são os doces. Em casamentos, por exemplo, uma presença obrigatória, além dos noivos, é claro, são os bem-casados. Eles agregam além de sabor, significado e história, se tornando um símbolo de união e felicidade para os recém-casados.

Segundo a tradição, ele é servido ao final da festa e para garantir uma união feliz, os noivos devem oferecer um bem-casado a cada convidado, e todos, antes de o saborearem, devem fazer um pedido e, assim, estarão abençoados com a mesma sorte e felicidade do casal.

Tradições à parte, o doce é feito de pão de ló e recheado com doce de leite. Sua massa leve e fofa possui ingredientes como farinha de trigo, ovos e açúcar. Após assar e esfriar, os discos de massa são cuidadosamente unidos por uma camada de doce de leite, proporcionando um equilíbrio perfeito entre o doce e o suave. E sempre acompanhado de uma embalagem delicada e elegante.

Assim como existem determinadas comemorações em cada mês do ano, maio se consagrou como o "mês das noivas" e a procura pelos bem-casados triplicaram nessa época do ano.

Celia Bezerra é autoridade no assunto quando falamos do bem-casado em Fortaleza. A doceira possui sua própria empresa desde 2006 e já virou referência na cidade. A empresária revela que sua avó é a dona das receitas que produz até hoje e grande inspiração de vida.

Seus recheios, as massas fofinhas e embalagens diferenciadas são todos produzidos na sua fábrica, que possui 450m², tudo de forma artesanal.

"Lembro que começamos lá no Parque do Cocó em um quartinho pequenininho com fogãozinho de seis bocas. Se tínhamos entrega para um casamento, nosso trabalho começava bem cedinho pela manhã e só terminava à noite", relembra a empresária, que hoje possui 12 funcionários ajudando nos preparos.

Entre as opções no cardápio existem desde o tradicional, de doce de leite, às variações com canela, chocolate, churros, crocante, oreo, damasco, limão, maracujá, morango e outros.

Também trabalha com bolos, o famoso bolo casadão, Luis Felipe e a novidade da empresa: as bolachas recheadas de goiabada. Além de casamentos, o doce também é bastante solicitado para outras datas comemorativas, como aniversário, formatura, chá de bebê e batizado.

Onde: R. Alexandre Antônio, 927 - De Lourdes

Encomendas: Whatsapp (85) 9 8616-7651 ou 3262-4493

Quanto: celofane a partir de R$ 4,80 a unidade; bolo mini R$90 ; bolo grande R$180.

Instagram: @celiabezerrabemcasados





Uma empresa de família, é assim que descreve Rosângela Justino da Silva sobre a empresa "Ai Qui Chik Doceria", fundada em 2013 em homenagem à sua mãe. "Tudo que a minha mãe fazia ela falava 'ai que chique minha filha', então a gente decidiu homenagear ela com essa frase", revelou a proprietária.

Para ela, a partir do mês de março o fluxo de encomendas de bem-casados ou bem-vividos aumenta. " São os meses que as noivinhas e debutantes procuram com mais frequência para fazerem contratos e garantir os doces", conta.

O cardápio é composto por bem-casados com variados recheios e texturas, como o tradicional de doce leite, brigadeiros de chocolate, limão siciliano, maracujá, pistache, frutas vermelhas, prestígio, sonho de valsa, Romeu e Julieta e ninho com Nutella.

Trabalham por encomendas e pedidos mínimos de 20 bem-casados, a unidade sai por R$ 5.

Encomendas: Whatsapp (85) 9 8669-0090

Quanto: R$ 5 a unidade, pedido mínimo de 20

Instagram: @aiquichikdoceria

Criada em 2017, a empresa de doces trabalha com variados recheios do bem casado. Além do tradicional doce de leite, também oferece as opções de brigadeiro tradicional, branco, limão, ninho e churros.

A venda é realizada apenas por encomendas e o foco é a realização de eventos. Por isso, costumam fixar uma quantidade mínima de 30 unidades para realização dos pedidos, levando a unidade a custar R$ 3 e esse valor pode variar, dependendo da embalagem que o cliente desejar usar.

A proprietária Sandra Uchoa afirma que maio, por ser o mês das noivas, é o período em que mais vende o doce e que apesar de ser tradicionalmente feito para casamentos ele é bem pedido em outras ocasiões.

"Há alguns anos eles têm ficado cada vez mais presentes nos eventos em geral, inclusive ocorre a mudança do nome dele, dependendo do evento. Encontramos muito os bem-vividos, bem-nascidos, bem-festejados e bem-formados" revela.

Encomendas whatsapp (85) 9 8602-1754

Quanto: R$ 3 a unidade, pedido mínimo de 30

Instagram: @sandrauchoabemcasados

A origem do bem-casado

A iguaria açucarada, que é bastante conhecida hoje por todo o Brasil, foi criada em Portugal há mais de 100 anos, onde recebe o nome de "casadinho". Sua receita inicial já passou por várias modificações, mas a principal diferença entre o casadinho português e o bem-casado brasileiro é quanto à massa. O casadinho possui uma textura mais densa, feita com água e uma presença maior de ovos no recheio. No Brasil a receita adotou o pão-de- ló como base.