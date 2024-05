Feiras e comércios ao redor

Uma das formas de engajamento com a comunidade é a partir do setor de Trabalho e Empregabilidade. A Rede Cuca costuma realizar cadastro de empreendedores, fazer orientação de carreira, confecção de currículos, cadastros no Sistema Nacional de Emprego (Sine), bem como promover feiras e eventos.

Segundo a Rede Cuca, 500 empreendedores estão cadastrados no seu sistema e participam de feiras e eventos. Como consequência dessa iniciativa, Nete Sousa, 47, visita às quintas e sextas-feiras o Cuca Pici. Na unidade, ela coloca à venda itens como artigos de papelaria, blocos de notas e chaveiros.

"Abrem-se as portas para empreendedores terem espaço e para terem vitrines com seus produtos", celebra. As experiências são "positivas": "Pretendo continuar no Cuca. Sou muito grata".

Foi devido à instalação do Cuca Pici que o comerciante Rildo de Lima Alvarenga, 39, decidiu montar um ponto de venda de salgados no entorno da unidade. Há três anos com comércio próximo ao equipamento, ele percebeu melhora na segurança a partir da chegada da estrutura.

"Foi por causa do Cuca que vim para cá, porque antes era bem mais complicado aqui. Depois do Cuca melhorou a sensação de segurança. Até cavalaria eu já vi. Se não fosse o Cuca eu não estaria aqui, porque a criminalidade era muito grande", indica. Seus principais clientes - os jovens frequentadores do equipamento - são "bastante engajados", percebe.

Há 30 anos Raimundo Prudêncio de Sousa, 53, vive na Barra do Ceará. Testemunha ocular de diferentes eventos que marcaram o bairro, um deles foi a consolidação do Cuca Barra. Para ele, os impactos positivos se concentraram principalmente sobre os jovens da região, ao terem maior acesso ao lazer, a esportes e a cursos formativos.

Desde 2017, ele trabalha como vendedor logo na entrada do Cuca Barra. Raimundo vende itens como água, doces e bombons para quem frequenta o equipamento.

"O atendimento é bom", afirma ao lembrar das vezes em que precisou de assistência médica rápida na unidade. O vendedor destaca os impactos positivos do Cuca, mas lamenta alterações significativas dos últimos anos — principalmente relacionadas à violência territorial. "Antes aqui era muito mais movimentado, mas diminuiu muito", afirma.

O medo e a insegurança contribuíram para isso, em sua avaliação. Segundo o vendedor, houve até casos em que as atividades do Cuca precisaram ser encerradas mais cedo por ordem de criminosos.