Temporada prorrogada

Foto: Enzo Souza/Divulgação O Circo Americano prorroga sua temporada por Fortaleza por mais 12 dias

O Circo Americano prorroga sua temporada por Fortaleza por mais 12 dias e fica na cidade até o final do mês de maio. O elenco, que reúne mais de 200 artistas de várias partes do mundo, se apresenta pela última vez na Capital no dia 30 de maio, feriado de Corpus Christi. As sessões acontecem sempre no turno da noite, com exceção para o dia de despedida, que terá sessões às 10h30min, 16 horas, 18 horas e 20h30min.

Quando: até quinta-feira, 30 de maio

Onde: Av. Washington Soares, 1000

Quanto: a partir de R$ 25 (vendas em www.circoamericano.com.br e na bilheteria do Circo)

Mais informações: no site e no

@circoamericanooficial no Instagram)

Orgulho Nerd

Em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd, neste domingo, 26, acontece a terceira edição do Geekverso no RioMar Kennedy. O evento traz uma programação voltada para amantes da cultura nerd e geek, com concursos de cosplay, batalha de rima, arena games, lojas temáticas e estúdios de fotos. Além disso, artistas e ilustradores consagrados dos animes são presenças confirmada na festividade.

Quando: domingo, 26, a partir das 13h30min

Onde: Shopping RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Gratuito

Mais informações: www.riomarkennedy.com.br/

Genor, o Artista

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) recebe neste domingo, 26, o espetáculo infantil "Genor, o Artista", que conta a história de um galo responsável por cantar e acordar galinhas todos os dias, mas sonha em ter uma vida diferente. O espetáculo é inspirado no livro "O Galo Sapateador", de Christiane Quintas, e será apresentado de forma gratuita.

Quando: domingo, 26, às 15 horas

Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito

Mais informações: www.bece.cultura.ce.gov.br/ ou @bece_bibliotecaestadualdoceara no Instagram

Restaurant Week

Se encerra neste domingo, 26, a 20ª edição do Restaurant Week em Fortaleza, considerado o maior festival gastronômico do Brasil. Com o tema "Revolução Vegetariana", neste ano 40 estabelecimentos participam e criam menu exclusivo, com entrada, prato principal e sobremesa para apresentar. Os preços são vendidos por valores fixos de R$ 89 no almoço e R$ 109 no jantar.

Quando: até domingo, 26

Mais informações:

@restaurantweekbrasil no Instagram

Vinho na rua

O bar Muá Tuá realiza neste domingo, 26, mais uma edição do evento "Na Rua" com presença dos DJs Nego Célio e Gato Preto para compor a programação musical. A festa acontece fora na parte de fora do bar com comidas de rua, chopp artesanal e vinho na taça, que são servidos de 12 às 17 horas.

Quando: domingo, 26, de 12 às 17 horas

Onde: Torres câmara, 600 — Casa 21

Mais informações: @muatuabar no Instagram