Confira aprogramação cultural desta segunda, 27

Está em cartaz em cinemas a comédia nacional "De Repente, Miss!", protagonizada por Fabiana Karla e Giulia Benite. Na obra, Mônica abandonou a carreira publicitária para criar os filhos, e, prestes a completar 40 anos, está em crise. Sua filha adolescente, uma influenciadora digital, não sente mais admiração por ela. O marido decide presentear a esposa com uma viagem em família. Esta pode ser a oportunidade que Mônica tanto precisa para se reconectar com a filha, mesmo que para isso tenha que disputar um concurso de miss.

Furiosa

Segue em exibição em cinemas de Fortaleza o filme de ação e aventura "Furiosa", da franquia "Mad Max". A jovem Furiosa cai nas mãos de uma grande horda de motoqueiros liderada pelo senhor da guerra Dementus. Varrendo Wasteland, eles encontram a Cidadela, presidida pelo Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos lutam pelo domínio, Furiosa logo se vê em uma batalha ininterrupta para voltar para casa.

Terrazo Bar

Localizado no rooftop do Terrazo Shopping, o Terrazo Bar inaugurou unidade no empreendimento. O cardápio inclui variedade de chopes, cervejas e petiscos.

Quando: de segunda a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

Onde: Terrazo Shopping (Avenida dos Jardins, 864 - Coaçu / Eusébio)





Circula Ceará

O Edital Circula Ceará está com inscrições abertas. Com aporte de R$ 2,2 milhões, o edital visa a circulação de profissionais das artes e seus produtos culturais. Podem se inscrever Organizações da Sociedade Civil com no mínimo dois anos de registro, que comprovem experiência prévia em projetos de formação.

Quando: até 25 de junho

Quando: até 25 de junho
Onde: mapacultural.secult.ce.gov.br





Circo Americano

Após anunciar prorrogação da temporada, o Circo Americano chega à última semana. Em turnê pela América Latina desde 2021, o projeto leva ao público música, dança, teatro e manobras radicais. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 25.

Quando : segunda, terça e quarta-feira, às 20h30min; quinta-feira, às 10h, 16h, 18h e 20h30min; disponível até quinta-feira, 30

: segunda, terça e quarta-feira, às 20h30min; quinta-feira, às 10h, 16h, 18h e 20h30min; disponível até quinta-feira, 30 Onde: av. Washington Soares, em frente ao Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Onde: av. Washington Soares, em frente ao Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
Quanto: a partir de R$ 25; vendas em www.circoamericano.com.br ou na bilheteria





Lolla

Entrou no catálogo da plataforma de streaming Paramount a série documental "Lolla: A história do Lollapalooza". Dividida em três episódios, a produção investiga o surgimento de um dos maiores festivais de música do mundo, o Lollapalooza. A obra explora o histórico do evento desde sua criação por Perry Farrell, vocalista do Jane's Addiction, até sua transformação em um fenômeno da cultura global.

Onde: Paramount