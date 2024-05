Matheus Fernandes defende a força do forró no mercado musical

Foto: Som Livre/Divulgação Matheus Fernandes na gravação do dvd "MF em Sampa"

Acostumada a ter as noites embaladas pelo sertanejo e country há cerca de uma década, a Vila JK, na zona de São Paulo, foi o palco escolhido pelo cearense Matheus Fernandes para gravar o “MF em Sampa”. A produção audiovisual marca a terceira edição do projeto que viaja pelas capitais do Brasil promovendo o encontro do forró com outros ritmos.

O axé, o funk e o sertanejo foram os gêneros a serem incorporados ao forró de MF. Com 13 faixas no total, sendo 10 inéditas, e 5 com participação de artistas como Léo Santana, Mc Daniel, Kevin O Chris, Rogerinho e Matheus e Kauan, Matheus promete trazer uma mescla cheia da “identidade cearense”.

A identidade da terra natal esteve presente também por meio da decoração do espaço, que procurou transportar Fortaleza para a Vila JK. Com árvores no fundo, cores vibrantes, efeitos visuais, chamas e um teto retrátil para aproveitar o ar da noite de São Paulo, para trazer modernidade e o frescor da Cidade.

Apesar de propor o encontro do forró com outros ritmos, o cearense se diz apegado ao gênero base. “Carrego o forró comigo e não tem jeito de soltar”, salientou em entrevista para O POVO.

O projeto, inclusive, iniciou em Fortaleza, com o “Na Praia”, trabalho que acumulou 830 milhões de streams em áudio e vídeo, e a segunda edição passou pelo Rio de Janeiro (RJ) com o “MF no Rio”, que conquistou 285 milhões de reproduções, e contou com a participação de Ludmilla, Belo e Whindersson Nunes.



O Vida&Arte esteve presente na coletiva de imprensa realizada com o artista, onde Matheus Fernandes compartilhou alguns detalhes sobre o novo projeto.

O POVO: Qual é o hit mais esperado por você essa noite?

Matheus Fernandes: Eu e Mateus e Kauan, essa eu acredito muito! Eu e Leo Santana, essa eu acredito demais; eu e MC Daniel também acredito bastante, eu e Rogerinho também coloco bastante fé. Eu juro que é isso, não estou brincando, acredito mesmo em todas as parcerias.

OP: Você já fez DVDs em vários locais do País. O que te fez escolher São Paulo para este projeto?

MF: Fizemos um no Rio de Janeiro no ano passado, temos essa ideia de fazer DVDs em algumas capitais. A escolha do Rio de Janeiro foi devido o carinho que temos pela cidade e a decisão de fazer essa edição em São Paulo foi por ser o centro comercial, acho que seria mais viável para juntar todo mundo, para trazer gente de todos os estados para curtir esse momento. E também abranger nossa carreira de uma forma mais nacionalizada, porque graças a Deus e as músicas que a gente lança estamos fazendo show em todo o País.

OP: Como você se sente em relação a esse reconhecimento após anos de carreira?

MF: Tem sido um momento bem especial para mim.

OP: E os fãs podem esperar que você aposte em novos ritmos como o K-Pop, como o Leo Santana tem feito recentemente?

MF: Estou apostando, sim, em outras roupagens, não diria novos ritmos porque carrego o forró comigo e não tem jeito de eu soltar. Mas a gente traz um pouquinho de cada coisa e vai criando sempre uma identidade muito nossa, que é o que a gente se propõe a fazer de trazer sons novos, linguagens novas, ideias novas de música. Então, é mais ou menos por aí que a galera vai esperar desse nosso DVD.

OP: O DVD traz uma mistura de axé, funk e sertanejo, além de participações diversas. Qual foi o critério de escolha para as parcerias?

MF: Na verdade, escolho as participações muito mais por uma questão de identidade do que de letra. Tanto que coloquei o Dilsinho para cantar "Baby, me atende" comigo, porque era uma coisa bem diferente do que ele cantava. Então, sempre busco trazer a galera para a nossa identidade e a minha identidade é meio maluca assim, sabe? Tenho muitas identidades, a gente mistura tudo. Vamos escolhendo as participações de acordo com o que sai dali, saiu uma música, a gente compôs e vemos 'Cara, isso é muito a cara do Leo Santana', entro em contato com ele e cria em cima disso.

OP: O DVD traz 10 faixas inéditas. Como foi a escolha desse processo e existe alguma história marcante por trás de alguma das músicas?

MF: A escolha é sempre a parte mais difícil de qualquer DVD, é o maior trabalho. É a parte que exige mais dedicação, porque é de onde vamos colher o resultado. Não adianta fazer um DVD maravilhoso se não tiver a música certa nele. Mas eu, como compositor, estou sempre muito ligado nessa questão da escolha de música, é pelo que estou pensando. Começo a compor e vou tendo ideias: 'Cara, 'tá faltando música desse tipo', 'tá faltando essa linguagem, esse ritmo', 'tô precisando compor nesse tipo de música' e vou criando com base no que está faltando e montando o repertório nesse sentido.

OP: Todo projeto novo tem uma virada de chave. Qual é o ponto de virada deste?

MF: Olha, eu acho que vamos trazer para esse DVD um som novo, essa é a grande virada de chave. Claro que temos participações que são especiais, tenho amigos e ídolos participando comigo. Mas acredito que o maior atrativo é a sonoridade, a produção musical, a nossa identidade, as letras e ideias que estamos trazendo para esse DVD, é uma das produções mais diferentes que já fiz. Espero que todo mundo goste e curta e que seja mais uma virada de chave em nossa carreira.