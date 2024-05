Com "Serenata da GG", Gloria Groove destaca imersão no pagode como um sonho

Foto: Arthur Waismann/Divulgação/TIM Gloria Groove faz show frenético para fãs no TIM Music Rio 2024

Com lançamento previsto esta quinta-feira, 30, o "Serenata da GG", novo álbum de Gloria Groove, representa um mergulho da artista ao ritmado, romântico e sensível universo do pagode. Mas, mais do que isso, demarca o surgimento de uma nova Gloria, que pretende seguir experimentando e ousando em outros estilos em produções futuras.

Em entrevista exclusiva ao O POVO, a artista definiu o lançamento: "Tudo que sempre sonhei". O projeto celebra a versatilidade da drag queen enquanto artista, cantora e performista. A produção conta com a participação de Thiaguinho, Mumuzinho, Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Gina Garcia, grupo Menos é Mais, Sampa Crew, Ana Carolina e Belo.

A pluralidade de vozes e referências indica o caminho que o álbum pretende percorrer na mente dos brasileiros, evocando um romantismo meloso na precisão cirúrgica entre a ternura do primeiro amor e a intensidade da primeira paixão.

"Serenata da GG é um projeto para quem ama demais, é um álbum sobre o amor. Uma celebração ao amor ao estilo do pagode envolvente ao estilo da nostalgia dos anos 1990", destaca Glória ao comentar sobre o lançamento.

O álbum, que contará com singles originais, regravações de clássicos do samba e do pagode, e ainda versões em pagode de hits da artista, demarca uma aposta segura em se conectar com o lado mais meloso dos fãs. "É o exagero do amor. Uma drag queen fazendo pagode é tudo que eu sempre sonhei".

A artista reforça ainda se sentir honrada ao expandir a presença LGBTQIAPN+ em releituras de clássicos do romantismo da música popular brasileira e também abrir espaço para novas narrativas, sob perspectivas específicas da comunidade diante de forças supremas como o amor, o desejo e a desilusão.

"É uma honra ser uma drag queen no mundo da música e poder me experimentar e vestir novos estilos musicais como eu visto novas roupas. Eu acredito que é muito sobre criar possibilidades", acrescenta ao destacar que o cenário musical do samba e do pagode ainda carece de maior diversidade.

Entre as faixas do lançamento, o single "Nosso Primeiro Beijo" representa um trunfo de Glória do ponto de vista musical e mercadológico. A faixa, que virou trend nas redes sociais antes mesmo do lançamento e se tornou centro de diversas ações de marketing, evoca um amor romântico com a dose certa do frenesi medroso e sonhador tão familiar para os apaixonados ou para aqueles que sofrem por amor.

"É a música das iludidas, das fanfiqueiras, das que criam todo um universo na cabeça e nada aconteceu ainda", afirmou a artista antes de apresentar a música no festival TIM Music Rio de 2024, na Praia de Copacabana. A apresentação arrancou uma explosão de reações na plateia que enfrentava chuva e vento frio no último domingo, 26, e demonstrou uma ansiedade crescente dos fãs pelo novo disco.

E por falar em contato com os fãs, O POVO questionou a artista sobre a possibilidade de uma turnê com o novo disco e um potencial show em Fortaleza. A GG, contudo, não pode revelar detalhes, mas declarou saudades dos fãs cearenses. "Olha, Fortal, a saudade está grande. Dragão do Mar, me aguarde, eu adoraria estar com vocês. Tomara que muito em breve a gente possa festejar essa nova fase juntos", afirmou.

Além de Gloria, o sambista Diogo Nogueira, que também se apresentou no festival, revelou ao O POVO que lançará a segunda parte do disco "Sagrado", sua última e aclamada produção, no segundo semestre deste ano.

*O jornalista viajou ao Rio de Janeiro a convite da Tim

Marina Sena dá detalhes de terceiro álbum

O próximo álbum da artista Marina Sena já está em desenvolvimento e pode ser lançado ainda este ano. A mineira, dona dos hits "Dano Sarrada" e "Ombrim", confirmou a produção do novo disco durante sua apresentação no TIM Music Rio de 2024.

"Estou trabalhando nele", afirmou durante o show patrocinado pela TIM na noite de sábado, 25, na Praia de Copacabana (RJ). O novo álbum segue sem data oficial para o lançamento, mas a cantora revelou que será uma produção mais "madura". A inspiração para o novo álbum, segundo Marina, se concentra no mix de emoções diante do "peso de ser adulta".

A mineira de 27 anos não confirmou o número de faixas, nem se haverá participações especiais. Contudo, além de um olhar mais maduro para a arte, Marina buscará expor ao público um pouco mais da intimidade de seu processo criativo.

"Eu compus todas as músicas do 'De Primeira' no violão, sozinha dentro de um quarto. Parte das músicas do 'Vício Inerente' também surgiram no violão e algumas músicas do próximo álbum vão ser no violão", revelou a artista animada ao compartilhar detalhes de sua nova produção.

A cantora ressalta que a proposta para sua próxima produção é apresentar aos fãs músicas mais lentas, românticas e com reflexos de inspiração nos clássicos da Música Popular Brasileira.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Tim saúda o samba e mira no mix entre ritmos

A terceira edição do festival TIM Music Rio começou no último fim de semana, nos dias 25 e 26 de maio, e ocupará novamente as areias da praia de Copacabana no próximo sábado, 1º, e no domingo, 2 de junho, com apresentações de Preta Gil, Thiago Pantaleão, Iza, Rael e Djavan.

Entre as atrações que já se apresentaram: Marina Sena, Baco Exu do Blues e Gloria Groove. Diogo Nogueira, Marvvila, Roberta Sá também participaram do festival e apresentaram um show em homenagem à vida, à obra e ao legado de Beth Carvalho.

O evento, que já reuniu mais de meio milhão de pessoas desde a primeira edição, representa o desejo da Tim de ser uma patrona da relação entre tecnologia e arte e cultura, atuando especialmente no fortalecimento da Música Popular Brasileira. O festival busca construir um espaço de interação entre artistas consagrados e talentos promissores de diversas regiões do Brasil.

"A música está no nosso DNA, é a forma com que a gente se conecta com o consumidor, é a forma com que a gente traduz nossos valores e isso acontece em todas as regiões do Brasil", afirma Camila Ribeiro, diretora sênior da Tim.

A proposta da marca, ela ressalta, é seguir ampliando as parcerias comerciais no ramo musical no País. A longo prazo, o festival deve chegar a novos estados do Brasil. Questionada se os fortalezenses poderiam sonhar com um "TIM Music Fortaleza", Camila respondeu bem-humorada: "Sonhar a gente pode tudo. A gente pode imaginar todas as possibilidades".