Festa junina no Naútico reúne Iara Pamella e outras cantoras do forró

Foto: Divulgação Cantora Vitória Fernandez é uma das atrações da festa junina "Arraiazim Goxtoso"

Com o início do mês de junho, já começam as preparações para a temporada festiva do São João. A época, marcada pela presença de comidas típicas tradicionais, danças de quadrilha, fogueiras, decorações temáticas e muita música, preenche a cidade de Fortaleza com festas e eventos.

Abrindo o mês, no dia 1º, o clássico clube poliesportivo Náutico Atlético Cearense cederá espaço para a festa "Arraiazim Goxtoso".

O espaço, que se localiza às margens da avenida Beira Mar, se vestirá com as cores do São João, contando com apresentações de "forró das antigas" pelas cantoras Iara Pamella, Vitória Fernandez e Laura Nogueira. Entre as apresentações, o evento também contará com a presença do DJ Lipec para ambientar o espaço.

Além das apresentações musicais, o "Arraiazim" também contemplará em sua programação barraquinhas com comidas típicas, camarote com vista para a Beira Mar, barraca do beijo, bares com cardápio diverso e participações especiais.

A convite do Vida&Arte, as cantoras que se apresentarão na festa compartilham suas expectativas para a noite, além de ressaltarem aspectos sobre suas trajetórias na música e referências enquanto artistas.

Fechando a noite de apresentações, Iara Pamella assume o palco do Náutico Atlético Cearense com, segundo a artista, "um repertório maravilhoso". E prossegue: "Aquele forró com sucessos que marcaram nossos corações".

Entre suas referências musicais, a artista se inspira em nomes que vão desde o forró de Luiz Gonzaga à MPB de Maria Bethânia e Gilberto Gil. Questionada sobre suas expectativas para a noite, Iara afirma que estão "as melhores possíveis".

A cantora se destacou na cena do Forró nordestino com sua passagem pela banda Noda de Caju e atuou como a primeira vocalista do grupo. Sua paixão pela música é algo que carrega em sua vida desde quando criança.

"Desde que eu me entendo por gente, já me vejo cantando. Tive a oportunidade de ser a primeira cantora do forró Noda de Caju, interpretando canções que marcam até hoje milhares de pessoas. Sou muito grata", compartilha a artista.

Apesar das dificuldades enfrentadas por artistas independentes no cenário nacional, Iara se mostra otimista. "Sempre é uma luta (trabalhar com música). Depois da pandemia, muita coisa mudou. Mas graças a Deus, nossa agenda de junho está lotada, fazendo festas aqui no Ceará, Piauí e Pernambuco", celebra a artista.

Quando questionada sobre as novidades que estão preparadas para a noite do arraiá, Iara mantém suspense: "Vocês precisam ir para conferir as novidades (risos)."

Também compondo a noite, Vitória Fernandez se destaca. A cantora, que iniciou sua carreira musical aos 13 anos ao lado do pai músico, Hilario Neto, assim como Iara, também inspira música desde que se entende por gente. Em entrevista, Vitória garante: "Estamos preparando um repertório maravilhoso, que marcou gerações e que com certeza faz parte da vida de muita gente."

A artista, que se encontra em um momento de ascensão em sua carreira, compartilha que um dos seus grandes objetivos é o de constantemente se renovar. "Me reinventar, sem dúvidas, é um desafio constante, a carreira de artista vive fases e degraus e a cada um deles novos desafios se apresentam, novas conexões, nova visão. Tudo novo", expressa a cantora.

Entre as músicas que farão parte do repertório de Vitória Fernandez, no decorrer da noite, estão nomes de projetos marcantes no forró brasileiro como Taty Girl, Limão com Mel, Desejo de Menina, Magníficos e a cantora Eliane.

Completando a noite musical, Laura Nogueira se apresenta. A cantora, que em 2023 lançou seu hit autoral "Case Com a Cerveja", chega ao Arraiazim Goxtoso com, segundo ela, um "repertório especial". Laura expressa: "Preparei um repertório com muita alegria. Um forró que marcou épocas, juntamente com músicas que também são voltadas para o São João. Prepara o coração que estamos chegando".

Laura Nogueira possui paixão pela música desde os cinco anos, mas apenas recentemente ingressou com uma carreira profissional. A artista compartilha detalhes sobre sua trajetória musical e influências.

"Eu passei minha infância escutando músicas internacionais. Meu pai sempre me incentivou e cantores internacionais me marcaram muito. Me inspirei em Marília Mendonça no início da minha carreira, Taty Girl me inspira até hoje. Sou uma grande admiradora do forró", relembra.

Em um depoimento final sobre sua relação com a musicalidade, Laura enfatiza: "A música me ensinou a correr atrás dos meus sonhos, sou imensamente grata por toda trajetória na música", finaliza.

Programação musical Arraiazim Goxtoso

20:00 - 21:00 - DJ Lipec

21:00- 23:00 - Laura Nogueira

23:00 - 23:30 - DJ Lipec

23:30 - 01:00 - Vitoria Fernandez

01:00 - 01:30 - DJ Lipec

01:30 - 04:00 - Iara Pamella





"Arraiazim Goxtoso" no Náutico Atlético Cearense