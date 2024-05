Nova comédia da Cia de Molecagem Cearense estreia no Teatro da Praia

Foto: Divulgação/Upgrade "Xibiu- A Comédia das Quebradas" estreia temporada no Teatro da Praia

Dirigido e escrito por Carri Costa, o espetáculo "Xibiu - A Comédia das Quebradas", da Companhia Cearense de Molecagem, estreia neste sábado, 1º de junho, no Teatro da Praia, em Fortaleza. Durante todo o mês, a peça estará em temporada no equipamento, com apresentações aos sábados e domingos.

Por meio da comicidade, o elenco de atores leva ao palco situações cotidianas da comunidade fictícia Lagoa do Xibiu, vivenciadas por 13 personagens — cada um deles representando um arquétipo que, segundo Carri, "constam no dia a dia não só de comunidades, mas de qualquer cidade".

Ele, por exemplo, além de dirigir e roteirizar, estará na montagem como um entregador, que seria responsável por desempenhar essa função em diversas áreas, seja levando o garrafão de água ou gás, além de conhecer bem a vida de quem vive na localidade.

"Ela (a peça) não retrata socialmente o ambiente de uma comunidade (e) a gente também não estereotipiza isso. A gente pega situações, 'cearenciza' elas e coloca na busca dessa identidade da plateia que vai assistir", explica o artista, acrescentando que deseja que o público se identifique com as personagens.

Quando o diretor utiliza o termo "cearenciza", está se referindo ao "jeito irreverente" do cearense, assim como ao modo de falar. "É levar para cena como falamos, brigamos, pensamos, o nosso jeito de andar", lista. "Porque isso é elegante. Ao contrário do que as pessoas pensam, não tripudiamos em cima de ser cearense, damos uma valorizada nesse jeito de ser", exalta.

Outro destaque feito por Carri é a não estereotipização da comunidade fictícia, um comprometimento que ele assumiu em seus trabalhos a partir da realização de pesquisas de como trazer um humor sem elementos pejorativos. "Sou daquela linha: 'Tudo vale na comédia? Não, tudo não'. Temos que abrir mão daquilo é pejorativo, que de uma certa forma tenha conotações preconceituosas", sustenta.

"(Buscamos) conseguir, por meio da piada e da surpresa, o riso da plateia, dentro desse padrão que classificamos até como uma qualidade dramatúrgica nossa — de ter uma respeitabilidade, de que cada personagem passe sua mensagem e esteja dentro de uma responsabilidade social", continua.

E completa: "Não é um retrato fiel de situações de comunidades, mas é uma encenação teatral que conta uma história dentro de uma. E é isso que pretendemos fazer".

Para além da narrativa rotineira vivenciada pelos personagens, há também a ameaça de uma construtora que vem comprando casas na localidade de maneira suspeita. Abordar essa temática na trama é como "cutucar" situações que similares que acontecem em Fortaleza — compra de casas para a demolição e construção de um edifício.

"Nossas comédias nunca têm exclusivamente a função de entreter, pelo contrário, queremos fortalecer pensamentos, opiniões ou despertá-los. Então, estamos criticando por trás daquele riso que estamos propondo", elabora.

Esta é primeira vez que Carri estreia uma comédia inédita em seis anos e ela está prevista para ficar em cartaz durante dois meses, em junho e julho. O calendário, no entanto, depende do sucesso e público que ela alcançará.

O ator afirma que está "tudo diferente", com as novas formas de consumo pelas mídias sociais, e que a pandemia também "esvaziou os teatros". O grande desafio seria atrair as pessoas para o equipamento e para a história que está sendo apresentada.

"Que tempero estamos colocando nessa comédia que pode fazer com que as pessoas saiam de casa, peguem seu carro ou ônibus, vão ao Teatro da Praia e paguem seu ingresso?", questiona retoricamente, sobre a necessidade de captar a atenção da plateia para a montagem.

Carri afirma que a "escassez de espaços para o escoamento de obras teatrais" no Estado "é terrível", apontando não haver grande subsídio para montagem de espetáculos e que os equipamentos públicos "não dialogam com esse formato de temporada".

"O que tira nossa oportunidade de viver e experimentar o exercício profissional, porque isso nos obriga também a ter um trabalho imenso de convencer a plateia de ir ao teatro", pontua.

E, finalizando, Carri Costa declara: "Para manter o Teatro (da Praia), teremos que realmente levar um público muito grande para assistir essa comédia e vamos trabalhar muito para que isso aconteça".

