Adriana Birolli apresenta espetáculo de comédia em Fortaleza

Foto: Nando Machado/divulgação Atriz Adriana Birolli estreia monólogo

Fortaleza recebe neste fim de semana o espetáculo “Não! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não”, interpretada por Adriana Birolli. As apresentações acontecerão no Teatro Brasil Tropical neste sábado, 1º, às 20 horas, e domingo, 2, às 19 horas.

A peça acompanha o dilema vivenciado diariamente por uma mulher que tem dificuldade em dizer não, tanto para situações em que envolve familiares, como para outras dentro de sua área profissional.

“Ao longo do espetáculo, o público acompanha a história da minha personagem que vai se deparando com várias situações diferentes onde ela não consegue dizer não e aos poucos vai se identificando com as situações corriqueiras que passamos no nosso dia-a-dia. Um drama para a personagem, comédia para o público”, afirma Adriana Birolli em entrevista ao Vida&Arte.

Segundo a atriz, a montagem, dirigida e escrita por Diogo Camargos, mostra uma “questão que atinge grande parte da sociedade”, que acredita saber “dizer não”. Ela, no entanto, destaca que esta negação funciona apenas “para determinadas coisas e não para outras”

“Fazer essa peça está sendo um grande aprendizado. Aprender a dizer não é um exercício diário, precisamos estar sempre atentos”, pontua. “Nos deparamos com situações todos os dias e aí é que entra o discernimento de quando dizer não”, continua.

Além do aprendizado proporcionado, a peça também traz para a carreira de Adriana dois fatos inéditos. Um deles é seu primeiro monólogo, o que ela celebra: "Está sendo uma experiência maravilhosa estar sozinha em cena porque a comunhão com público é tão forte que sinto eles comigo o espetáculo todo”.

O segundo é que esta é a primeira vez que a atriz vem com um espetáculo de teatro a Fortaleza. Ela revela que havia estado na Cidade apenas a passeio e que ficava feliz com "a oportunidade de estar se apresentando".

"Não! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não"