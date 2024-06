Com repertório de hits e inéditas, Thiaguinho volta a Fortaleza

Foto: William Castro/Divulgação O artista Thiaguinho chega em Fortaleza com sua nova turnê, "Sorte".

Considerado um dosgrandes nomes do samba e do pagode brasileiro contemporâneo, Thiaguinho volta a Fortaleza, trazendo o seu show "Sorte" para o palco do Centro de Eventos do Ceará. O espetáculo, que acontece neste sábado, 1º, revisita sucessos antigos do cantor, além de apresentar músicas inéditas de seu novo repertório.

A turnê "Sorte" faz parte do novo projeto do artista, que contará com o lançamento dedois novos EPs e uma produção audiovisual inédita. Segundo o cantor, seu grande objetivo com esse novo momento de sua carreira é"reconhecer e celebrar a sorte de viver intensamente". O primeiro EP do projeto já está disponível nas plataformas digitais.

Thiago André, conhecido pelo nome artístico Thiaguinho, teve seu talento com a música reconhecido nacionalmente através de sua participação no reality show "Fama", em 2002, aos 19 anos. Apesar de não ter vencido a edição do programa, Thiaguinho logo se destacou, marcando a música brasileira com sua posterior passagem pelo grupo de pagode Exaltasamba.

Entre os sucessos que marcam a trajetória do artista, hits como "Sou o cara pra você", "Caraca, muleke!", "Desencana" e "Ousadia e Alegria" já fazem parte do imaginário coletivo brasileiro.

Thiaguinho, hoje aos 41 anos, vem se destacando com seus projetos autorais, como o recente lançamento do disco "Meu Nome é Thiago André", no qual homenageia artistas brasileiros que marcaram sua história musical, e com o sucesso do seu festival de música "Tardezinha", considerada uma das turnês mais bem-sucedidas do Brasil.

OP - Quais são as novidades do projeto "Sorte"?

Thiaguinho - O show "Sorte" é um projeto muito especial para mim. Além da turnê, o projeto também engloba o novo álbum, dividido em dois EPs, e também nomeia um projeto audiovisual. Nele, trago um repertório repleto de músicas que falam sobre amor, superação e gratidão, além de algumas surpresas e momentos que prometem emocionar o público, tem também a mistura de R&B, afrobeat e outras sonoridades muito marcantes. É uma celebração da vida e da sorte de poder fazer o que amo todos os dias.

OP - Como foi a escolha desse título para sua nova turnê?

Thiaguinho - O nome "Sorte" vem da minha crença na importância do amor e da gratidão em nossas vidas, além disso, foi um conselho que recebi do meu pai desde sempre, desejar o bem aos outros. Acredito que somos agraciados todos os dias com oportunidades e momentos especiais, e é justamente sobre isso que o show trata: reconhecer e celebrar a sorte de viver intensamente.

OP - Hoje você é um nome referência dentro do pagode brasileiro. Para além do samba/pagode, por onde têm ido as suas referências musicais nos últimos tempos?

Thiaguinho - A música brasileira é tão rica! Além do pagode, tenho explorado diversos estilos musicais em minhas referências, como o R&B, o afrobeat e muitas outras. Tenho me dedicado a compor músicas que falem sobre diferentes aspectos da vida e que possam tocar o coração das pessoas de maneira universal.

OP - Nos últimos anos, o pagode tem consolidado um forte público no Brasil, como visto em shows como o "Numanice" e "Soweto 30 anos". Como você avalia esse momento do gênero musical?

Thiaguinho - Eu fico muito feliz com isso. Vejo com muita alegria e orgulho o crescimento e a consolidação do pagode no Brasil. É gratificante ver tantos artistas e projetos de qualidade ganhando espaço e conquistando cada vez mais admiradores. O pagode é uma expressão cultural rica e diversa, capaz de unir as pessoas e transmitir mensagens de amor e alegria.

OP - Fazendo uma retrospectiva de sua carreira, o que você ainda deseja alcançar?

Thiaguinho - Muita gratidão por ter chegado até aqui. Desejo continuar crescendo e evoluindo como artista, como pessoa, explorando novas possibilidades e levando minha mensagem de amor e gratidão a cada vez mais gente ao redor do mundo.



Sorte

Quando: sábado, 1º, às 21 horas

sábado, 1º, às 21 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999)

Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999) Ingressos: A partir de R$100. Disponíveis no site seutickets.com.br

A partir de R$100. Disponíveis no site seutickets.com.br Classificação: 16 anos