Diogo Nogueira encerra programação do festival Viçosa, Mel e Cachaça

Diogo Nogueira se apresenta no Ceará e reflete sobre a importância de shows gratuitos para as pessoas e para a cultura do país

Acontece neste sábado, 1º, o último dia do Festival Viçosa, Mel e Cachaça, que já recebeu vários artistas nacionais e locais na edição que segue desde quinta-feira, 30. Entre os convidados, estão Jorge Aragão, Ale Pinheiro, Carlinhos Patriolino e Choro Cabuloso. Para encerrar a noite de festa, o cantor carioca Diogo Nogueira sobe ao palco para apresentar seu novo álbum de trabalho, intitulado "Sagrado".

O festival acontece na cidade Viçosa do Ceará, localizada a cerca de 359 km de Fortaleza, e tem como objetivo ocupar três palcos divididos em três pontos da Cidade: Praça Clovis Beviláqua, Praça Felipe Camarão e Complexo Turístico da Igreja do Céu, onde Diogo Nogueira irá se apresentar a partir das 22h30min.

Com o novo projeto, o artista aborda sua relação com a família e amigos. Ele resgata, também, os momentos vividos nas festas e rodas de samba em casa com a presença de seu pai, João Nogueira (1941 - 2000), assim como a sua religião, o candomblé, e sua relação com a fé.

Quando é questionado sobre os momentos nos quais traz a espiritualidade para sua música, o artista logo responde que a temática "sempre" está presente. "A espiritualidade é um dos pilares importantes de minha vida e que transborda para meus shows e músicas. Meus orixás estão sempre comigo. A primeira música que fez sucesso chama 'Fé em Deus'. Então, começa a partir daí. Gosto de levar, em tudo que faço, a mensagem do amor", expõe.

Presença constante em vários festivais pelo Brasil, Diogo abordou recentemente a importância de espetáculos gratuitos para a democratização da cultura popular brasileira em fala compartilhada durante show realizado no Rio de Janeiro, no dia 26 de maio.

"(Caiu chuva) Para lavar a alma. Mesmo chovendo, o público veio e se divertiu. Eventos gratuitos (são) onde as pessoas podem desfrutar de artistas que elas não têm o costume, até por conta das casas (de show) que tem o valor muito alto. Oportunidade para o povo ser feliz, para a democracia estar viva com a chama acesa. O samba faz isso. A música popular brasileira tem esse poder. Feliz pela noite de hoje. Pode chover e cair canivete, mas quando tem música, quando tem show, o povo vem", disse à época.

Para o Vida&Arte, Diogo detalhou mais o assunto: "Recentemente, tive a oportunidade de falar sobre isso, da importância dos shows gratuitos, no palco do Tim Music Rio. Eu acho de extrema importância termos shows, festivais, eventos gratuitos para todos e que, independente da renda, possam ver e desfrutar de apresentações que não conseguiriam em alguns casos. O povo tem que ser feliz e ter acesso à cultura", declara.

Intérprete de canções como "Em Nome do Amor" e "Porta Voz da Alegria", o artista - que também se apresentou em Fortaleza na última sexta-feira, 31 - afirma que o samba é uma herança do pai, cantor e compositor reconhecido por sucessos a exemplo de "Minha Missão" e "Nó na Madeira". Ele, inclusive, afirma que o gênero é um dos seus "pilares sagrados".

"O samba está comigo desde sempre, cresci com meu pai compondo e fazendo sua roda de samba, ao lado de outros grandes mestres da música brasileira, no meu quintal de casa. O samba é um dos pilares sagrados, foi nele que construí minhas raízes pessoais e profissionais", conta.

Ele ainda acrescenta que, pelo fato do Brasil ser um local rico musicalmente com vários gêneros musicais, não enxerga que o samba raiz tenha perdido espaço no cenário. Mas pontua que, "obviamente", é normal um ritmo ter um destaque maior que os outros de acordo com diferentes períodos. "Percebo (o samba) ocupando espaços populares, casas de shows, rodas de samba e sambas de rodas tradicionais que lotam até hoje", opina.

E complementa. "O cenário musical brasileiro é maravilhoso, diverso, com um povo alegre que prestigia cantando conosco, do começo ao fim. E é exatamente isso que espero para esse nosso show (em Viçosa) com esse público lindo que me acompanha desde o começo de minha carreira. Espero vocês para uma noite todinha nossa", acrescenta.

