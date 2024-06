Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 1º de junho (01/06)

Foto: AURÉLIO ALVES Vanessa, a Cantora é uma das atrações da 11ª Parada da Diversidade Sexual de Caucaia

É realizada no Moto Libre Bar neste sábado, 1º, a segunda edição do Arraiá Iracemado. O evento circula também pelo JamRock e Quadra da Cachorra ao longo do mês de junho e promete resgatar a tradicional atmosfera junina com apresentações de quadrilhas, comidas típicas e brincadeiras. Além disso, há shows musicais. Hoje, sobem ao palco Anthony Carvalho, às 21h30min, e Vanessa, A Cantora, às 0h30min.

Quando: sábado, 1º, a partir das 21 horas

sábado, 1º, a partir das 21 horas Onde: Moto Libre Bar (av; Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre Bar (av; Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25; vendas no Sympla





Chapeuzinho Vermelho

A Escola de Atores Marcelino Câmara apresenta o espetáculo "O Circo da Chapeuzinho Vermelho", que adapta à linguagem circense teatral um dos clássicos da literatura. Cada personagem é associado a um artista do circo. A peça tem no elenco Alexya Maciel e Leandro Frota.

Quando: sábado, 1º, às 17 horas

sábado, 1º, às 17 horas Onde: Associação Atlética Banco do Brasil (av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres)

Associação Atlética Banco do Brasil (av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); vendas no site Sympla

São Luiz

O Cineteatro São Luiz exibe em duas sessões neste sábado, 1º, o filme cearense "A Filha do Palhaço", dirigido por Pedro Diógenes. Joana passa uma semana com pai, Renato, um humorista que faz shows interpretando a personagem Silvanelly. Mesmo que mal se conheçam, eles precisam conviver.

Quando: sábado, 1º, às 14 horas e às 16h15min

sábado, 1º, às 14 horas e às 16h15min Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia); vendas em Sympla e na bilheteria

São João

Começa neste sábado, 1º, a programação junina da Vila Azul do Mar, no Beach Park. A grade deste sábado tem, a partir das 17 horas, o show da Cia de Dança Cordapés - Espia Só Meu Ceará com banda de forró regional. Há também cortejo junino, trio aquarelinha e quadrilha improvisada com os Beach Friends com a presença da fofura, da turma do Parque. Na sequência, às 19h50min, tem a Quadrilha junina Cordapés: "Nas terras do sertão, sanfoneiro toca São João" com banda de Forró Regional, além da banda Dó-Ré-Mix.