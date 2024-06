Ritchie em Fortaleza

Foto: Ricardo Nunes/Vivo Rio/Divulgação Ritchie comemora 40 anos de "Menina Veneno" com show na Estação das Artes, em Fortaleza

O cantor Ritchie vem à Fortaleza neste domingo, 2, para apresentar seu novo show "A vida tem dessas coisas" na Estação das Artes. A festa é uma celebração aos 40 anos da canção "Menina Veneno". O evento terá início às 18 horas com os DJs Estácio Facó e Maarji. A entrada é gratuita, mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal), que são destinados ao programa "Mesa Brasil".

Quando: domingo, 2

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito (mediante doação de alimentos)

Mais informações:

@estacaodasartes.ce

Vermelho Monet

O Cinema do Dragão realiza neste domingo, 2, uma sessão especial do drama cearense "Vermelho Monet" com presença do diretor Halder Gomes, o mesmo de sucessos como "Cine Holliúdy", "Bem-Vinda a Quixeramobim" e "Os Parças". A exibição do drama acontece na sala 2 às 17h30min e o debate acontece logo após o término do longa-metragem.

Quando: domingo, 2

Onde: Cinema do Dragao (R. Dragão do Mar, 81)

Quanto: R$8 (meia-entrada) e R$16 (inteira), vendas em bilheteria e no site Ingresso.com

Mais informações: @cinemadodragao

Me Deixe Cantar

Passeando por ritmos como forró, pisadinha e arrocha, a cantora Luana Florentino apresenta seu show "Me Deixe Cantar", que este domingo, 2, acontece na Caixa Cultural. O evento, que celebra festejos tradicionais com músicas autorais presentes em seu novo álbum, "Cabaré Raiz", resgata memórias dos vaudevilles e boulevards da cultura nordestina.

Quando: domingo, 2, às 19 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema)

Gratuito

Mais informações: (85) 3453.2770, www.caixacultural.gov.br ou @caixaculturalfortaleza

Tributo a Luiz Gonzaga

A dupla Cyro Lima e Luma Mesquita realizam um tributo a Luiz Gonzaga em apresentação gratuita neste domingo, 2. O evento faz parte do Projeto Pôr do Sol, que busca proporcionar ao público música de artistas locais com acesso ao pôr do sol da Beira-Mar de Fortaleza.

Quando: domingo, 2, às 17 horas

Onde: ao lado do espigão do Náutico

Gratuito

Mais informações: @pordosolfortaleza

Xodó da gente

O North Shopping inicia o São João com a programação "Xodó da Gente" neste final de semana. Neste domingo, 2, o cantor Ivanildo Soares apresenta o forró tradicional no Palco Nortão, da Praça de Alimentação, para festejar o período junino que se aproxima.

Quando: domingo, 2, a partir das 18 horas

Onde: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy

Gratuito

Mais informações: @northshoppingfortaleza