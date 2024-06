Fernanda Montenegro e Walter Salles fazem novo filme após 26 anos

Foto: EDUARDO NICOLAU/AE Fernanda Montenegro fará novo filme de Walter Salles

A atriz Fernanda Montenegro deve voltar para as telas de cinema em breve. Reconhecida como a “dama da dramaturgia brasileira” por seus inúmeros e diversificados trabalhos na atuação, a artista de 94 anos de idade foi confirmada no elenco do novo filme de Walter Salles.

Intitulado “Ainda estou aqui”, o longa-metragem marca o retorno do diretor às produções narrativas após mais de uma década. A novidade foi divulgada pelo site Deadline no início desta semana.

Com filmagens realizadas no Rio de Janeiro e finalizadas em 2023, o filme terá distribuição internacional. A publicação detalha que a Sony Classics adquiriu os direitos e “Ainda estou aqui” deve ser exibido para a América do Norte, Oriente Médio, Europa Oriental, Turquia, Portugal, Austrália e Nova Zelândia.

A produção marca o retorno da parceria entre Fernanda Montenegro e Walter Salles nos cinemas. Em 1998, Walter dirigiu “Central do Brasil”, filme protagonizado por Fernanda, que a fez ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

Novo filme de Walter Salles é baseado em livro de Marcelo Rubens Paiva

Após 26 anos, os artistas voltam a trabalhar juntos no filme baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que reúne memórias sobre a sua mãe, Eunice Paiva.

A produção audiovisual acompanha a mulher que acaba tendo que criar cinco filhos sozinha após o desaparecimento do marido, o deputado Rubens Paiva, preso pela ditadura militar no Brasil.

Selton Mello, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estrelam filme de Walter Salles

Ambientado na década de 1971, “Ainda Estou Aqui” terá Selton Mello no papel do político que foi levado sob custódia. A atriz Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro, também irá participar da produção.

O filme tem roteiro de Murilo Hauser (“A Vida Invisível”) e Heitor Lorega (“Marinheiro das Montanhas”). Até o momento, “Ainda Estou Aqui” não possui previsão de lançamento nos cinemas.