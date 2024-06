Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 3 de junho

Áries 21/03 a 20/04 Procure manter a mente aberta para as trocas culturais e de conhecimento, como sugere a Lua Nova. O momento pode favorecer a articulação de ideias com o entorno e o estabelecimento de estratégias de ação, já que Mercúrio adentra a área comunicativa e Marte segue para a casa material.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua Nova pode aflorar seu lado generoso, favorecendo o trato humano. Momento favorável para planejar investimentos e estabelecer estratégias de atuação em proveito de seus objetivos, visto que Mercúrio adentra a casa material e Marte segue para seu signo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Tente se reciclar e se abrir às oportunidades, como sinaliza a iminente Lua Nova. Os processos de autoanálise e o estabelecimento de estratégias em prol do enfrentamento dos desafios podem ser favorecidos, pois Mercúrio ingressa em seu signo e Marte segue para o setor de crise.

Câncer 21/06 a 22/07 Busque valorizar os vínculos fraternos e as ações articuladas em parceria, pois Marte segue para a casa das amizades. O momento pode motivar uma postura objetiva frente às dificuldades e aberta a novos aprendizados, pois Mercúrio adentra a área de crise, onde também se aproxima a Lua Nova.

Leão 23/07 a 22/08 É importante se mostrar emocionalmente acessível, visto a iminente Lua Nova. Momento oportuno para articulação de parcerias, especialmente se motivadas por objetivos em comum e para atender às demandas de trabalho, já que Mercúrio adentra a área de amizades e Marte a profissional.

Virgem 23/08 a 22/09 Seu entusiasmo pode cativar as pessoas e atrair novas parcerias, como sugere a iminente Lua Nova. Você tende a sentir um forte desejo de aprendizado, aprimoramento e expansão em sua área de atuação profissional, pois Mercúrio ingressa no setor do trabalho e Marte no espiritual.

Libra 23/09 a 22/10 Sua força interior pode se revigorar com a proximidade da Lua Nova. Os processos reflexivos voltados ao aprimoramento de temas estruturais para sua vida tendem a ser nutridos, enquanto exige ações moderadas e articuladas, já que Mercúrio adentra o setor espiritual e Marte o íntimo.

Escorpião 23/10 a 21/11 O momento pode destacar uma fase de autocrítica e transformação interior, o que lhe ajuda a se posicionar de forma dinâmica no trato humano, pois Mercúrio adentra o setor íntimo e Marte o de relacionamentos. A Lua Nova tende a contribuir com esse cenário, o que lhe deixa emocionalmente confiante.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua Nova tende a lhe deixar confiante e emocionalmente acessível, impulsionando a articulação de novas parcerias. O trato interpessoal pode ser estimulado, o que ajuda com um cotidiano mais dinâmico, pois Mercúrio adentra o setor de relacionamentos e Marte o das rotinas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Pode ocorrer um resgate de prazeres em meio às demandas, como sugere a iminente Lua Nova. Momento estimulante na vivência com as rotinas e com os grupos que fazem parte do seu dia a dia, visto que Mercúrio adentra a área do cotidiano e Marte o setor social.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua Nova pode nutrir sua jovialidade e simpatia. Momento mentalmente estimulante nas interações em rede, enquanto a produtividade tende a se elevar na gestão das rotinas, dinamizando sua vida, já que Mercúrio adentra a casa social e Marte segue para o setor doméstico.