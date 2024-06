Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 3 de junho (03/06)

Foto: Brett Murray/Divulgação Banda de rock Metallica doa US$ 100.000, cerca de R$ 500 mil, para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

A banda Damage INC realiza no Hard Rock Café Fortaleza nesta segunda-feira, 3, um tributo à banda Metallica, um dos principais nomes da cena de metal. O empreendimento, localizado no shopping RioMar Fortaleza, recebe os integrantes do grupo cover a partir das 19h30min. No repertório, os principais sucessos do Metallica, com faixas como "Nothing Else Matters", "Master Of Pupperts", "One", "Fade To Black" e "Enter Sandman".

Quando: segunda, 3, às 19h30min

segunda, 3, às 19h30min Onde: Hard Rock Café Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Hard Rock Café Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Informações e reservas: linktr.ee/hrcfortaleza





Hybrid Theory

A banda portuguesa Hybrid Theory, um dos mais famosos tributos ao Linkin Park, realiza show em Fortaleza em 27 setembro. A apresentação ocorre no Complexo Armazém e os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 105. No repertório, sucessos como "Numb", "In The End", "Faint" e "What I've Done".

Quando: sexta-feira, 27 de setembro, às 20 horas

sexta-feira, 27 de setembro, às 20 horas Onde: Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro) Quanto: R$135 + 1kg de alimento (camarote, ingresso social) e R$ 129 (camarote meia);e R$ 109 (pista social) e R$ 105 (pista meia);

R$135 + 1kg de alimento (camarote, ingresso social) e R$ 129 (camarote meia);e R$ 109 (pista social) e R$ 105 (pista meia); Vendas: site Bilheto

Promoção

A rede de cinemas UCI, dos shoppings Iguatemi Bosque e Parangaba, realiza até 19 de junho promoção de preço reduzidos nos ingressos. A ação vale de segunda a quinta-feira. Sessões convencionais têm preço único de R$12 e nas salas IMAX o valor é de R$15. Estão em cartaz filmes como "Furiosa", "Garfield - Fora de Casa" e "Amigos Imaginários". Não entra na promoção a exibição do terceiro filme de "Harry Potter".

Quando: até 19 de junho, de segunda a quinta

até 19 de junho, de segunda a quinta Onde: shoppings Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Harry Potter

Seguem à venda os ingressos para a reexibição do filme "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" nos cinemas. As sessões especiais do longa-metragem acontecem nesta terça-feira, 4. O evento comemora os 20 anos de lançamento do terceiro filme da franquia Harry Potter nas telonas. Na trama, o assassino Sirius Black foge da prisão de Azkaban. Apesar de ser uma ameaça, Harry, Rony e Hermione investigam seu passado.

Quando e onde: Ingresso.com

Prêmio Literário

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Literário Biblioteca Nacional 2024. O prêmio é dividido em 12 categorias, com premiação de R$30mil para cada uma. Podem participar brasileiros com obras inéditas escritas em português e publicadas por editoras nacionais entre 1º de maio de 2023 e 30 de abril de 2024. Autores independentes também podem concorrer, desde que as obras estejam registradas em Depósito Legal e com número de ISBN impresso.