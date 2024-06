Todo amor é bom, mas o proibido...

Foto: Prime Video/Divulgação "A ideia de você", com Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, estreia em maio na Prime Video

Fui, enfim...

...conhecer de perto o São João de Maracanaú e saí bastante impressionado com a grandeza e a superestrutura do evento. Imagino a injeção que a economia da cidade deve receber durante o mês de festas.

Assisti ao show, naquela noite, da famosa cantora de forró Taty Girl, que vive auge na carreira após uma série de fases e composições em bandas no passado. Apoteótico.

Constatação: o ser humano adora mesmo é cantar os amores impossíveis, proibidos, bloqueados, mote central do repertório da artista. É quando a plateia entoa, a plenos pulmões, os versos mais dramáticos das letras, numa sofrência tão profunda... Foi o que vi nas expressões do público, uma massa animada e diversificada, de A a Z, literalmente.

E por mais que as relações andem cada vez mais fluidas, desapegadas e cheias de possibilidades, chorar por amor segue sendo uma máxima da experiência humana.

Há quem garanta, inclusive, que uma paixão reprimida, seja ela platônica ou vetada, promova emoções e prazeres ainda maiores do que nos casos de um amor regular, "perfeito", desses em que a monotonia invariavelmente chega. O cinema sabe demais disso!

Dia desses citei "As Pontes de Madisson", o caso de um amor velado, num outro contexto, mas de "Romeu & Julieta", passando por "O Paciente Inglês", "O Segredo de Brokeback Mountain", "Carol", "Não Me Abandone Jamais", "A Primeira Noite de Um Homem", "Brilho de Uma Paixão"... são tantos sucessos da Sétima Arte narrando o desejo impossível de duas pessoas em estarem juntas - para sempre.

Tem até um novo hit no streaming nesse contexto...

Desde a estreia, em 5 de maio, o filme "Uma Ideia de Você" não sai do top 5 da plataforma Primevideo Brasil. Não é uma grande obra cinematográfica e nem chegou para desbancar os grandes clássicos românticos das telonas, mas traz uma releitura, contemporânea, de um casal que sofre por não poder estar junto em virtude de pressões e questões sociais, etárias, familiares, escolhas e promessas feitas no passado e que precisam ser sustentadas no futuro - lembram de alguém assim?

No filme, a linda Anne Hathaway vive uma mãe solteira, com mais de 40 anos, que se apaixona, por acaso, pelo astro da música pop Hayes Campbell, vivido pelo quase garotão Nicholas Galitzine.

Interessante que ela, a atriz, demonstra sua maturidade dramatúrgica e cronológica num contexto de etarismo, já que um dos maiores impeditivos para o romance é justamente a diferença de idade entre os pombinhos, além do assédio midiático sobre o casal. Mas o que chama atenção e faz valer "aguentar" as cenas menos interessantes é perceber a intensidade muito bem interpretada de um amor proibido.

Eça de Queiroz escreveu que "O amor eterno é o amor impossível. Os amores possíveis começam a morrer no dia em que se concretizam". Já Clarice Lispector diz que é "no amor ilícito onde está toda a pureza do corpo e alma".

E no filme - assim como na vida real - é isso mesmo. Os personagens oscilam entre segundos "eternos" e o todo o resto da realidade, cheia dos seus antipáticos "porquês"... tão imperativos, autoritários, como no lúdico "A Bela e a Fera", quando a valsa acaba e a princesa se entristece por não saber ainda amar o "monstro" pelo qual se apaixonou.

No final da história, o amor sempre vence? Depende...

Enquanto fantasia e realidade se desenrolam e nesse clima de Dia dos Namorados, termino com uma das declarações de amor mais belas da história da música mundial. "Et Si Tu N`Existais Pas", clássico francês de Joe Dassin. Em tradução, diz assim:

"E se você não existisse/ Diga-me: Por que eu existiria?/ Pra vagar num mundo sem você/ Sem esperança nem pesar (...) E e você não existisse/ Diga-me como eu existiria?/ Eu poderia fingir ser eu/Mas eu não seria verdadeiro".

Já que Taty Girl gravou, anos atrás, uma versão de "Nothing's Gonna Change My Love for You", de George Benson, vai que esses versos de Monsieur Dassin não viram mais um hit da cultura pop e sempre disponível ao amor, mesmo que proibido.

É esse o "bilhete"!

Flores...

Conexão Ásia

Foto: arquivo familiar Denise e Luciano Cavalcante: Singapura na agenda

No Congresso Mundial da Federação Internacional Imobiliária, em Singapura, empresário Luciano Cavalcante, que apresentou as potencialidades do Estado ao mercado internacional. Na foto, com esposa Denise, tendo ao fundo o icônico Marina Bay Sands, complexo hoteleiro com cassino, shopping, museu de arte moderna, teatro e as três torres que, juntas, sustentam a famosíssima piscina com borda "infinita" do empreendimento.

Ainda pelo continente asiático, Leopoldo Cavalcante, filho do casal, participará, na segunda quinzena de junho, da 30ª edição da Feira Internacional do Livro de Pequim, como fundador e diretor do Grupo Aboio, organização editorial, fundada em 2022, que abriga autores internacionais consagrados como Lu Xun e Hanne Ørstavik e revelações da literatura brasileira, como Andreas Chamorro, Cecília Garcia, Marcos Vinícius Almeida e Cíntia Brasileiro.

Dia dos Namorados

Foto: arquivo pessoal Eugênio Porto Filho e Marcela: relax ENTITY_amp_ENTITYglam em Miami

Em Miami, onde passam temporada relax, cult e gastronômica, Eugênio Porto Filho e Marcela. Juntos há 21 anos, compõem um dos casais de maior evidência do Ceará.

Na foto, posam no restaurante "Queen Miami Beach", erguido num teatro histórico de 1945 e preservando, portanto, a arquitetura Art Deco original.

Investimento de US$ 40 milhões equipou o local, hoje point dos apreciadores da culinária steak house japonesa, com pegada de boate, perfomances artísticas e muita música. A dica é do casal para amigos cearense em visita à cidade.

União P&E: Presenças

Overdose de beleza e estilo - ornados com poderosas joias - no fim de semana para o casamento de Priscila Silva e Eugênio Protasio. Bacanas todos foram à Taíba testemunhar um dos enlaces mais aguardados e belos do ano. Cerimônia do sábado e festão, na Casa Taibaiana, foi o ápice de uma série de celebrações iniciada ainda na quarta-feira, véspera do feriado. Convidadas fizeram valer a presença. Cenas...

Foto: arquivo pessoal Mariana Bichucher, Cristiana Carneiro, Carla Sofia, Aline Barroso, Rilka Bezerra e Roberta Nogueira

Pódio

Foto: arquivo familiar Vinicius Serio Diógenes e Helena Sério Diógenes: medalhistas da Natação

CEOs da Fertibaby, médicos Daniel Diógenes e Lilia Sério Diógenes estão com o corujômetro em nível máximo e o motivo é justo. Vinicius e Helena Sério Diógenes, filhos do casal, foram os maiores medalhistas do Ceará no Campeonato Norte Nordeste de Natação Infantil, levando dez medalhas de Ouro, cada um, nas modalidades pelas quais competiram. Parabéns!