Festival de Música divulga vencedores

Foto: Samuel Setubal Daniel Groove fica em primeiro lugar no XVII Festival de Inverno da Meruoca

No último sábado, 1º, aconteceu a 17ª edição do Festival de Inverno da Serra da Meruoca. Foram apresentadas 12 canções finalistas da competição e anunciados os nomes dos vencedores da noite.

O evento contou com atrações gratuitas reunindo feiras, oficinas, exposições e shows dos The Fevers, Padre Fábio de Melo, Banda Magníficos, Ana Carolina, Anderson Freire e apresentação do Maracatu Solar.

O festival é realizado pela Prefeitura Municipal de Meruoca em parceria com a Associação Cultural Solidariedade e Arte (Solar), com coordenação geral de Pingo de Fortaleza e produção executiva de Arnóbio Santiago.

Confira os ganhadores da edição

1º Lugar - “Guardar” (Daniel Groove/ Flávvio Alves)

“Guardar” (Daniel Groove/ Flávvio Alves) Intérprete: Daniel Groove

2º Lugar - “Pessoas São Músicas” (Cumpade Barbosa/ Eusébio Rocha)

“Pessoas São Músicas” (Cumpade Barbosa/ Eusébio Rocha) Intérprete: Cumpade Barbosa

3º Lugar - "Sintético” (Oliveira do Ceará/ Fábio Teixeira)

"Sintético” (Oliveira do Ceará/ Fábio Teixeira) Intérprete: Oliveira do Ceará

Melhor Intérprete - Regina Kinjo (“Mar Adentro”)

Música de Aclamação Popular - “Ei, Menino Sai do Mei” (Samuel Brandão). Intérprete: Samuel Brandão

