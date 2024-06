No ar em "No Rancho Fundo", Igor Jansen discute fase mais madura

Foto: Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação Igor Jansen dá vida a Aldenor em "No Rancho Fundo"

O talento, a paixão pela dramaturgia e a regionalidade são fatores que chamam atenção em produções audiovisuais brasileiras. Não à toa, o cearense Igor Jansen rapidamente conquistou admiradores quando estreou como ator em "O Shaolin do Sertão" (2016), filme de Halder Gomes.

Com apenas 12 anos, Igor fez a estreia nos cinemas. Aos 13, ele apareceu pela primeira vez na TV com a novela "As Aventuras de Poliana", do SBT. Em seguida, ele esteve no elenco de "Poliana Moça" com o personagem João, melhor amigo da protagonista e alívio cômico da narrativa.

Em abril deste ano, Igor Jansen estreou na Rede Globo com seu primeiro personagem adulto. Ele interpreta Aldenor na novela "No Rancho Fundo", que conta a história de uma família humilde que mora em um pequeno município no sertão da Paraíba. O momento marcou também um ciclo de amadurecimento na carreira do ator, que conquistou popularidade principalmente por papéis em tramas para o público infanto-juvenil.

Em entrevista ao Vida&Arte, o artista de 20 anos diz que se sente pronto para novos desafios na carreira. Ele afirma que houve planejamento para que a mudança da adolescência para a fase adulta ocorresse de forma natural também nos trabalhos.

Como exemplo, ele cita fã-clubes que lhe acompanham: "Eu tenho fã-clubes que começaram a me seguir quando as meninas tinham 12 anos e hoje elas têm 18. A gente continua conversando e continua tendo uma interação. Isso não é diferente com a galera, com os fãs que me seguem, que me encontram na rua. É a galera adulta que falava que amava 'Poliana' e agora está curtindo demais essa novela das seis e esse meu crescimento. Eu fico muito feliz de ver isso em diferentes etapas".

Igor debate as discussões que surgiram nas redes sociais após as primeiras imagens vazadas de "No Rancho Fundo", ainda no final do mês de fevereiro. A novela foi alvo de críticas, que apontavam uma caracterização estereotipada do Nordeste. No entanto, o ator explica que o cenário escolhido para a produção foi apenas um recorte de tantos que existem na região.

"Nosso Nordeste, o meu Nordeste, tem inúmeras fases, tem inúmeras regiões, que talvez uma pessoa da capital, que mora no litoral e tem boa condição financeira, não enxergue isso que acontece nos interiores, numa região mais precária. O que a gente retrata no 'Rancho Fundo' é uma parte do Nordeste, sim. E eu acredito que isso tudo caiu por terra quando a gente começou a mostrar", explica.

O ator destaca ainda que, para ele, é importante preservar a identidade do povo nordestino: "Eu acredito que, como uma figura nordestina e representante do Ceará e do Nordeste, pode ter certeza que eu vou passar uma imagem boa ou tentar ajudar nesta construção diária que a gente tem".

Em ambas emissoras, Igor fez personagens cearenses e considerados cômicos. O ator diz ter orgulho de carregar o Estado nesses papéis, mas garante que não se prende ao arquétipo de galã ou de nordestino engraçado.

Ele ressalta que, ao longo dos anos de carreira, os encontros com grandes nomes da dramaturgia ensinaram lições importantes. "É muito profissionalismo, bagagem, experiência e estudo que a gente ganha trabalhando com a galera da old school. São ensinamentos a cada dia, é um aprendizado diário e constante. É isso o que mais me encanta", pontua.





Bate-pronto com Igor Jansen

O POVO - O que te faz ser ator e o que te fez começar na atuação?

Igor Jansen - Caraca! Eu acredito que o começo de tudo, quem me fez ser ator foi papai do céu. Porque pelas loucuras da vida, a reviravolta, como tudo aconteceu, é só a mão de Deus mesmo para me puxar para esse caminho, que foi onde eu descobri o meio da arte, eu descobri o que rola por trás das câmeras. E eu me apaixonei por esse mundo, me apaixonei, me apaixonei de verdade por esse meio da atuação, esse meio artístico. Desde então, eu venho levando e venho me apaixonando cada vez mais.

OP - Como que aconteceu esse movimento de ator mirim para o que trabalha com personagens mais maduros? Foi um movimento natural ou articulado?

Igor - Eu acredito que sim. Na trajetória, na carreira de todo ator que começa muito cedo, ator, atriz, artista, que começa muito cedo, tem essa virada de chave, que é muito importante e tem que ser levada com muito cuidado. Mas eu, junto com a minha equipe e com os meus pais, a gente tomou sempre muito cuidado nessa transição ser natural. A novela "Poliana" durou bastante tempo, eu criei um público, eu criei uma galera que me confia, que me acompanhava, fãs que gostavam do meu conteúdo, que estavam junto a mim e foram crescendo junto comigo. Não é à toa que hoje, nas minhas redes sociais, eu tenho um público muito grande de mais de 25 anos porque é a galera que começou assistindo "Poliana" mais ou menos na minha idade ou um pouco mais velho e foi me acompanhando junto. Eu acredito que a transição foi natural do tempo, eu vim crescendo, comecei a Poliana com 13 anos…, então, papéis novos, desafios novos foram surgindo. Foi uma transição natural e gostosa.

OP - Você ficou famoso muito cedo, aos 13 anos. Sente que perdeu alguma experiência ou privacidade na adolescência devido a essa fama?

Igor - De forma alguma. Minha adolescência, minha pré-adolescência, que foi quando eu comecei, foi maravilhosa. Eu aproveitei muito. Acredito que eu tive uma adolescência normal como cada adolescente tem, de escola, amigos, diversão, as primeiras saídas, os encontrinho no shopping, sabe? Esse ciclo que sempre acontece. Na vida de cada um como adolescente, eu acredito que só foi levemente diferente por esse quesito da fama, por esse quesito da notoriedade, da imagem pública, mas eu e minha família conseguimos levar de uma forma tão deliciosa, tão delicada, tão natural, que não foi de forma alguma, em nenhum momento da minha vida, um peso grande que atrapalhasse algo que eu deveria ter ou não tive.

OP - Você vem sendo apelidado como "o novo Caio Castro" ou "Caio Castro da nova geração". O que você acha dessa fama de galã?

Igor - Eu acho que não é o novo Caio Castro, não. É o primeiro Igor Jansen, tá entendendo? Tem comparações, mas eu acredito que só terá um Caio Castro, um Cauã Reymond e um Igor Jansen. Fico feliz com esse carinho e entendo que é um carinho positivo, que a galera que está me dando nas redes sociais E, querendo ou não, sendo um carinho positivo, uma energia positiva que estão me mandando, eu fico muito feliz, sempre comento, sempre reajo. Tem uma troca muito gostosa com o público, com a galera.

OP - Apesar de tanta experiência com produções de TV e cinema, você tem apenas 20 anos ainda. Você se sente pronto para novos desafios da carreira nesta fase mais madura, como cenas sensuais, por exemplo?

Igor - Eu já estava pronto já há um tempo e mostrei que estava algumas semanas atrás em gravações que fiz. Meu personagem, o Aldenor ainda vai ter muito o que falar, ainda vai ter momentos… Estou preparado sim e acredito que novamente isso é isso é natural na carreira de qualquer um que vem crescendo e começou muito cedo. Acredito que o público já vem notando essa mudança. Sempre há comentários nas redes sociais do tipo "Nossa, como ele cresceu! Quanto tempo eu dormi?". É um processo minha gente, é um processo: depois do bebê, vem a criança, depois da criança, o adolescente, aí geralmente vem o adulto… é um processo natural da vida, mas sim, virão cenas aí, preparem-se.