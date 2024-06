Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 4 de junho (04/06)

Foto: Reprodução/Instagram @donafransquinha Dona Fransquinha se apresenta na 28ª edição do Festival do Humor Cearense em Iguatu

O Festival do Humor Cearense (FHC) acontece entre 5 e 8 de junho na cidade de Iguatu. O evento está na 28ª edição e reúne atrações como Cumpade Cabaça, Oliveirinha, Skema e Manguaça.

Quando: 5, 6, 7 e 8 de junho, às 19 horas

5, 6, 7 e 8 de junho, às 19 horas Onde: Sesc Iguatu (rua 13 de maio, 1130, Centro - Iguatu)

Sesc Iguatu (rua 13 de maio, 1130, Centro - Iguatu) Gratuito (mediante doação de 1kg de alimento)

(mediante doação de 1kg de alimento) Mais infos: no site

Planeta dos Macacos

Segue em exibição nos cinemas o filme “Planeta dos Macacos: O Reinado”, uma continuidade de aventura que se situa em um futuro distante após os eventos de Guerra pelo Planeta dos Macacos de 2017. Na nova trama, os primatas dominam o mundo, constroem sociedades e alguns distorcem ensinamentos de seus líderes para construir impérios poderosos. Quando uma jovem humana é capturada por uma facção, segredos do passado podem determinar o futuro de todos.

Onde e quando: Ingresso.com



Star Wars: O Acólito

A série "Star Wars: O Acólito" estreia na plataforma Disney nesta terça-feira, 4. A história, que se passa 100 anos antes do filme "Episódio I - A Ameaça Fantasma", mostra os Jedi liderando a República. Na trama, uma jovem ex-padawan se vê obrigada a se reunir com seu mestre Jedi para investigar uma série de crimes e acaba se deparando com forças sinistras.

Se Acalme

O humorista Emerson Ceará se apresenta no Theatro Via Sul nesta terça e quarta-feira, 4 e 5 de junho, com o show solo “Se Acalme”. O artista conta no palco histórias sobre rolês ruins, falta de dinheiro, pessoas esquisitas que conheceu e eventos estranhos de sua vida no, que é destinado a pessoas a partir de 18 anos. Na apresentação, o humorista sempre levanta o lema: “Por mais que tudo esteja indo de mal a pior, Se Acalme!”.