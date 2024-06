Confira a programação cultural desta quarta, 5 de maio (05/06)

Foto: Samuel Macedo/Divulgação Mestra Fanca Contacão de Historia visita exposição " Nascente da trama e do som" no Centro Cultural do Cariri

Com curadoria de Bitu Cassundé, Eliana Amorim e Maria Macêdo, a exposição "Nascente da trama e do som" está disponível no Centro Cultural do Cariri, no Crato. A mostra reúne mais de 40 obras de luthieria e tem como principal fonte a matéria-prima fornecida pela Chapada do Araripe.

Quando: quintas e sextas-feiras, das 15h às 20 horas; sábados e domingos, das 8h às 20 horas

Onde: Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Crato)

Gratuito







Narrativas de São João

Com a chegada do mês de junho, a Biblioteca Pública do Ceará (Bece) iniciou programação de São João. A primeira ação é a oficina "Das noites de São João: narrativas, construção de temáticas e sinopses juninas", com Fabrício Alencar. A formação ocorre de maneira remota e as inscrições são feitas por meio do formulário virtual no site da biblioteca.

Quando: 4, 5 e 6 de junho, das 18 às 21 horas

Onde: via Google Meet

Gratuito





O lugar mais seguro do mundo

Com direção de Aline Lata e Helena Wolfenson, o documentário "O Lugar Mais Seguro do Mundo" estreia nesta no Canal Brasil. A produção faz parte da Maratona Meio Ambiente e traz a história do personagem Marlon, vítima de uma tragédia socioambiental. Ambientada em Minas Gerais, a trama mostra a história do morador que teve a cidade soterrada.

Quando: quarta-feira, 5,

às 18h45min

Onde: Canal Brasil

Especial Som Brasil

Nesta quarta-feira, 5, o programa Som Brasil homenageia trajetória de 40 anos da banda Raça Negra com entrevista exclusiva com vocalista Luiz Carlos. Também terá show com participações de Neguinho da Beija-Flor e Xande de Pilares. Com apresentação de Pedro Bial, o episódio vai ao ar depois da novela "Renascer" na grade de programação.

Quando: quinta-feira, 5, às 22h25min

Onde: TV Globo

