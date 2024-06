Banda faz show em homenagem aos 35 anos da dupla Sandy & Júnior

Foto: Renata Almeida/ Divulgação Banda Reite e Lívia Baral se encontram no show "A Gente dá Certo"

Memórias e melodias que marcaram a juventude da década de 1990 são resgatadas na apresentação “A Gente dá Certo” da Banda Reite e da cantora Lívia Baral. O show que reúne músicas da dupla Sandy & Júnior acontece neste sábado, 8, no palco do cineteatro São Luiz, às 19:00.



Com um repertório de 31 músicas, o grupo pretende comemorar os 35 anos da formação da dupla de irmãos, explorando as diversas fases dos 17 anos de carreira. Entre as canções escolhidas para a homenagem estão em destaque os hits: “A lenda”; “As 4 estações”; “Inesquecível” e “Aprender a amar”.



A proposta da performance surge em 2018, a partir do interesse que a jornalista Lívia Baral e Renato, vocalista da banda Reite, compartilham sobre Sandy & Junior. Após 6 anos da estreia dos cearenses com o projeto, eles levam a apresentação ao cineteatro de Fortaleza.



“Sempre foi o meu sonho de vida cantar num teatro. O Renatinho tinha esse mesmo sonho. Ao longo desses 6 anos, fomos reunindo uma legião de fãs da dupla, que, assim como nós, estavam órfãos do mágico repertório deles”, relembra a comunicadora.



Além de homenagear o aniversário de criação da dupla, Renato e Lívia pretendem resgatar a lembrança do público através das canções que marcaram importantes marcos em suas vidas. Para eles, acompanhar o crescimento de Sandy & Junior permitiu uma sensação de proximidade dos ídolos, que viviam experiências de vida parecidas com as dos fãs.



“As músicas foram amadurecendo e crescendo à medida que eles também estavam amadurecendo. Quando criança, eles cantavam coisas mais infantis e, à medida que eles cresceram, a gente cresceu junto, então acompanhamos todo o contexto”, destaca Renato.



Ele também ressalta como a dupla foi um incentivo para o início da sua carreira musical. “Assim comecei a cantar muito inspirado neles, porque eu gostava de ver na TV, gostava dos seus filmes, assim, eu amava”, relembra.



Como o parceiro de palco, a jornalista por formação iniciou o contato com a música na infância, na igreja. Ela aponta que, durante diferentes fases de sua vida, as músicas de Sandy & Junior foram responsáveis pela identidade musical e pessoal dela.



“Elas são a trilha sonora da minha infância e adolescência. Cresci com eles, ou seja, cada música traz um pouco das minhas vivências, descobertas, medos, anseios, alegrias… Difícil escolher só uma, mas ‘Meu Primeiro Amor’ me faz viajar no tempo, uma nostalgia cheia de bons sentimentos”, comenta Lívia.



A primeira edição do Show “A Gente dá Certo” aconteceu antes da turnê da dupla de irmãos em homenagem aos 30 anos de carreira, em 2019. Mas nesse ano de 2024, além do acréscimo de canções a pedido do público, o grupo que realiza o tributo decidiu trazer novidades.



Apostando em uma nova estrutura com iluminações especiais e telões 'gigantes', o grupo cearense realiza sua primeira apresentação em teatro, que tem um espaço com capacidade de 1.050 lugares. Segundo o vocalista da banda Reite, essas novidades, para além da surpresa do público, estão voltadas para a expansão do projeto.



“A gente vai captar todo esse show, tanto áudio como vídeo, a nossa intenção é levar esse show para outros estados, já estamos pensando no próximo de outubro. A gente também pesquisou e só existe outra equipe de artistas que faz esse show tributo, mas são covers, diferentes da nossa pegada que é mais homenageando eles com as músicas”, revela o artista.



Sandy & Junior possui cerca de 25 álbuns e bateu recordes durante a turnê em comemoração aos 30 anos de carreira dos irmãos, em 2019. Mesmo após 12 anos do fim da parceria, a turnê “Nossa história” arrecadou mais de R$ 120 milhões, sendo a maior da história no Brasil durante o ano do evento.



A quantidade de fãs que compareceu aos shows pelo Brasil mostrou como Sandy & Junior ainda marca presença e tem impacto no campo musical. Seguindo a ideia de relembrar e apresentar os hits dos filhos do cantor Xororó, os cantores do “A Gente dá Certo” destacam as razões que avaliam como essenciais para o sucesso da dupla que encerrou em 2007.



“Acho que a identidade deles conserva a fama. Eles são únicos! Uma produção musical impecável do Júnior e um ouvido absoluto da Sandy, a mistura perfeita para um trabalho sem igual”, explica a cantora do show.



O companheiro de apresentação complementa a amiga e diz que a gestão da carreira também contribuiu nessa popularidade da dupla até os dias atuais. “Acho que como eles se colocaram como artistas, ajudou muito, com uma carreira ministrada sempre muito bem cuidada pelos pais deles. Sem se envolver em problemas e sem crise de gestão”, conclui o também pedagogo.



A performance terá Lívia Baral e Renato Mesquita como vocalistas nas canções em tributo à Sandy & Junior. Para o acompanhamento melódico do repertório está responsável a Banda Reite, formada pelo guitarrista e tecladista João Paulo Taleires, o baixista Iuri Meneses e o baterista Ênio Bastos.



Os artistas comentam estarem empolgados para a estreia do show no cineteatro São Luiz e esperam ‘casa’ cheia para sábado, 8. Além disso, a jornalista e cantora destaca a vontade do grupo de conseguir resgatar lembranças de uma geração marcada pelas canções do irmãos.



“Queremos que o público possa matar a saudade desse repertório que marcou uma geração. Que venha a nostalgia, as doces lembranças! Tenho certeza de que será uma noite mágica para todos”, destaca a artista.

Tributo a Sandy & Junior em Fortaleza

Quando: sábado, 8 de junho, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$40 (meia-entrada) e R$80 (inteira)

Vendas: Sympla e bilheteria do Cineteatro