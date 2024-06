Confira a programação cultural desta quinta-feira, 6 de junho (06/06)

Boyce Avenue

A banda estadunidense Boyce Avenue retorna a Fortaleza nesta sexta-feira, 17, para mais um show na capital cearense. O grupo se tornou popular com covers em seu canal do YouTube. Algumas de suas versões mais famosas são "Easy On Me", "Photograph", "Heaven", "Mirrors", "Thinking Out Loud", "Tears In Heaven", "Bad Habits" e "Stand By Me".

Quando: sexta-feira, 7, às 21 horas

sexta-feira, 7, às 21 horas Onde: Colosso Fortaleza (avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Colosso Fortaleza (avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 155; vendas no site Bilheteria Digital





Especial Andrea Bocelli

O Teatro RioMar Fortaleza recebe o "Especial Andrea Bocelli", apresentado pelo trio A Bela e Os Tenores. O espetáculo tem repertório com sucessos de Andrea Bocelli. Estão previstos clássicos interpretados pela soprano Giovanna Maira e pelos tenores Jorge Durian e Armando Valsani.

Quando: domingo, 9, às 20 horas

domingo, 9, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 100; vendas no Uhuu e na bilheteria





Turnê dos Namorados

Ocorre neste fim de semana em duas datas a "Turnê dos Namorados", com AnaVitória e Nando Reis. As três vozes se unem para cantar o amor no mês que celebra o Dia dos Namorados. No repertório, canções que passeiam pelo romantismo e hits que transcendem gerações.

Quando: sábado, 8, às 21 horas, e domingo, 9, às 19 horas

sábado, 8, às 21 horas, e domingo, 9, às 19 horas Onde: Iguatemi Hall (av. Washington Soares, 422 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (av. Washington Soares, 422 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 350 (inteira Cadeira Ouro); vendas na Bilheteria Virtual





Anne

A Escola de Atores Marcelino Câmara apresenta no Theatro Via Sul neste domingo, 9, o espetáculo "Anne - De Green Gables, ao som de Sandy". A peça narra a história de amadurecimento de uma jovem órfã no final da década de 1890 que é enviada por engano para viver com dois irmãos.

Quando: domingo, 9, às 16 horas

Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 40; vendas no Uhuu





Exposição

A Universidade de Fortaleza (Unifor) realiza até o fim de junho a exposição "Aves que Habitam o Campus", com curadoria do professor Claudio Sena. A mostra é composta por fotografias que retratam os diversos pássaros que vivem na Unifor a partir das lentes do fotógrafo Ares Soares. A exposição integra a 17ª Semana do Meio Ambiente da instituição. Dentre as aves retratadas estão periquitos, carcarás, gaviões e pica-pau.

Quando: segunda a sexta-feira, das 7h às 22 horas, e aos sábados, das 8h às 16h25min; disponível até 29 de junho

Onde: Hall da Biblioteca Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Gratuito





Solidariedade

Neste sábado, 8, artistas cearenses sobem ao palco do Teatro Dragão do Mar para espetáculo cênico-musical solidário em prol de artistas do Rio Grande do Sul que estão enfrentando dificuldades diante das enchentes. O evento reúne nomes como Rodger Rogério e Nayra Costa. Direção musical de Plínio Câmara e artística de Maria Vitória.

Quando: sábado, 8, às 19 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); meia solidária com doação de 1 kg de alimento





Bad Boys

Estreia em cinemas de Fortaleza o novo filme da franquia de ação e comédia "Bad Boys", protagonizada por Will Smith e Martin Lawrence. Os policiais estão de volta mais explosivos do que nunca. Desta vez, o capitão Howard apareceu morto e acusado de ligação com cartel de drogas, mas ele deixou um aviso para a dupla protagonista. Os personagens vão encarar a missão de limpar o nome da polícia e principalmente do chefe.

