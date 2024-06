Confira agenda de festas e eventos para quem gosta de flashback

Foto: Divulgação "Like a Virgin", de Madonna

Não é de hoje que existe uma tendência mercadológica por trás do sentimento de nostalgia. Aquela sensação que surge quando sentimos um perfume que nos remete a uma memória do passado, quando visitamos aquele lugar que um dia foi especial ou quando escutamos uma música que marcou uma determinada época de nossas vidas.

Festas e estabelecimentos em Fortaleza, sabendo da força do sentimento de nostalgia nas pessoas, apostam na temática do “Flashback” para proporcionar experiências que trazem à tona essa sensação. Entretanto, perpetuam-se questionamentos: O que faz algo ser nostálgico? Músicas de projetos de 10 anos atrás já podem ser consideradas nostálgicas? Além disso, alguns estilos musicais proporcionam uma atmosfera de nostalgia maior do que outros?

Para entender mais a fundo as questões que envolvem a nostalgia, o Vida & Arte conversou com profissionais que utilizam a temática como ferramenta de trabalho, questionando-os sobre suas experiências com a nostalgia no campo da música.

Vindo do Espírito Santo, Carlos Magno, conhecido na noite fortalezense como “CMDJ”, trabalha com discotecagem desde que chegou à cidade, há 20 anos atrás. Durante esses anos, o DJ, que iniciou sua trajetória discotecando campeonatos de Surf, hoje já se apresentou em diversas casas de shows e estabelecimentos que marcaram a vida noturna da capital cearense. Entre elas, se destacam sua passagem como DJ residente do Órbita Bar, sua festa “Noite do Vinil” no Floresta Bar e sua discotecagem “Rock na Agulha”, no Hoots Gastrobar.

Carlos se destaca por apresentar um repertório musical totalmente em vinil. Em entrevista ao Vida & Arte, o DJ compartilha que é um colecionador e que possui mais de mil discos no seu acervo. Durante seu repertório, que apresenta há mais de 11 anos na “Noite do Vinil”, músicas consideradas “retrô” não faltam.

"No começo eu trabalhava com o anos 80, anos 90, né? Onze anos atrás eu tinha pouca coisa em vinil dos anos 2000, eram mais músicas de 80 e 90. Uma Festa Retrô mesmo", relembra.

A música retrô é comumente associada ao Pop dos anos 80 e 90, sendo este um dos gêneros musicais de maior apelo dentro das festas “flashback”. Entretanto, a nostalgia não se limita apenas ao gênero musical, se diversificando dentro do rock’n roll, do brega, da MPB e do funk brasileiro.

Hoje em dia, Carlos explica que seu repertório abraça músicas deste novo século e não se limita a um gênero musical específico. "A noite do Vinil, ela tem um bordão que eu criei. Ela é do rock ao brega, do punk ao pop." Apesar disso, o DJ explica que existem músicas e gêneros musicais que são a “espinha dorsal” de suas apresentações.

"A festa é pautada assim: eu abro a noite com músicas pop dos anos 80, músicas dançantes, música disco e depois eu emendo com música brasileira dos anos 90, como: Skank, Lulu Santos, Fernanda Abreu. Daí eu vou pra Rita Lee, depois eu puxo para o rock and roll internacional. Hoje eu tô tocando de Linkin Park à Guns n' Roses, de Blonde à Offspring”, explica o DJ.

Conversando com Ed Ferrari, DJ Fortalezense que atua no campo da música desde 1995, o profissional explica que, para ele, a “época de ouro” da música retrô foi, “com certeza”, os anos 80.

“Nessa década teve a explosão do Rock Nacional, o melhor do Pop nacional e internacional, o Funk Nacional também teve sua participação, as músicas românticas nacionais e internacionais e o nosso grande Forró, o qual lançou muita gente. Nesta década, o público escutava também muito o Rock Nacional”, categoriza Ed.

O destaque de Ed Ferrari ao forró, em sua fala, não é à toa. Durante sua trajetória, o DJ realizou diversas festas com músicas nostálgicas tocando o forró brasileiro, que por si só é rico e diversificado. Ele explica que durante sua carreira, "fui convidado para tocar nas sextas no Armazém 47. Só músicas ‘flashbacks’. O sucesso foi grande e o dono fechou comigo o restante da semana. Foi quando começou ‘a melhor Quarta Feira de Fortaleza’ com a noite do Forró”, relembra.

Questionado sobre o que ele acredita que desperta o apreço popular pelas músicas que carregam a sensação da nostalgia, DJ Ed Ferrari explica: “Eu acho que o sentimento vem não somente ao escutar uma música, mas sim escutar músicas que marcaram as suas vidas. Músicas que fazem despertar alegria, paz, harmonia e saudade. Aqueles momentos que são marcantes.” Finaliza.





Noite de estreia e de saudade

Neste sábado, 8, a partir das 19 horas, o Zatara Gastrobar realizará a primeira edição da "Zatara Club - Retrô Music", uma festa retrô com os DJs Gilvano Magno e Daniel de Paula. A casa, que inaugurou há dois meses, segundo o sócio e chef de cozinha Edgard Goes, possui a intenção de realizar a festa temática mensalmente.

"Um dos nossos clientes, o Daniel de Paula, um certo dia, com a casa cheia, ele nos fez a proposta de começar um projeto de uma festa que seria mensal, de flashback", relembra Edgard sobre o início do projeto.

O chef explica que "Os DJs Daniel e Gilvan tocaram nas maiores casas das décadas de 1980 e 1990 em Fortaleza" e que entre o setlist da noite, músicas das décadas de 1970 e 2000.

