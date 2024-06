São João 2024: veja opções de festa em Fortaleza

Foto: Reprodução/ Instagram Quadrilha Junina Babaçu estreia os festejos juninos neste sábado,8, no Ginásio Paulo Sarasate

Junho é a época do ano favorita de muitas pessoas. A diversão do mês fica por conta da festividade em homenagem a São João, padroeiro celebrado oficialmente no dia 24. Quadrilhas, comidas típicas, festa do Pau da Bandeira e muitas outras tradições fazem parte da folia.

A celebração é forte em todo o Brasil, mas ganha mais sabores e cores no Nordeste. Em Fortaleza, eventos seguem animando as próximas semanas. No Aterrinho da Praia de Iracema, por exemplo, o público poderá conferir Geraldo Azevedo, Zezé di Camargo e Luciano, Lagosta Bronzeada, Banda Magníficos e Zé Vaqueiro.

A região metropolitana também reserva boas escolhas. O Beach Park, parque aquático localizado em Aquiraz, traz show do cantor Waldonys, além de apresentações de Forró da Vila, Aquarela Junina, Quadrilha Junina Girassol e Vanin e Nicinha.

Quem deseja se divertir com músicas e brincadeiras, pode conferir mais opções na seleção do Vida&Arte:







Festas em Fortaleza

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba segue a tradição do mês de junho e mistura natureza, São João e romance em programação gratuita. Com forró para todos os gostos, os festejos acontecem todas às sextas-feiras e sábados, sempre às 18h. Clementino Moura Filho e Nonato Lima se apresentam neste fim de semana. Já Letícia Ibiapina faz um show especial no Dia dos Namorados.

Quando: 7, 8 e 12 de junho, a partir das 18h

Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)

Gratuito

Shoppings RioMar

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy preparam uma vasta programação para todo mês junino. No RioMar Fortaleza acontece o projeto "Forró na Praça" durante todas as sextas-feiras do mês, com apresentações musicais gratuitas. Sergiana Corta Fogo é a responsável por abrir os festejos juninos no dia 7, a partir das 19 horas.

Já no RioMar Kennedy, durante as sextas-feiras do mês, o shopping receberá a "Vibe Junina", com shows gratuitos de artistas cearenses. As apresentações serão realizadas a partir das 19h, na praça de alimentação do estabelecimento. A primeira atração será o cantor e compositor Igor Guerra.

Forró na Praça no RioMar Fortaleza

Quando: dias 7, 14, 21 e 28 de junho, às 19h

Onde: Praça de Alimentação do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500)

Gratuito

Vila Junina no RioMar Kennedy

Quando: 1 a 30 de junho, das 10h às 22h

Onde: Praça Central do Shopping RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100)

Atrações: Banda Pra Lá e Pra Cá (dias 8 e 22) e Trio Voz Nordestina (dias 15 e 29), das 17h às 19h

Gratuito

Vibe Junina no RioMar Kennedy

Quando: sextas-feiras de junho, às 19h

Onde: Piso L3 do Shopping RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100)

Atrações: Igor Guerra (dia 7), Os Lamparinos (dia 14), Carla Amaral (dia 21) e Dedim Gouveia Jr. (dia 28)

Gratuito

Sapiranga Junino

O São João do Bairro Sapiranga começa neste fim de semana, com festivais de quadrilhas, diversas programações infantis e barracas de comidas típicas espalhadas pela quadra do conjunto Alvorada.

Quando: de 5 a 9 de junho, a partir das 19h

Onde: Praça do Alvorada- (av. Eng. Leal Lima Verde, 221 - Lagoa Sapiranga)

Gratuito

São João no Beach Park

O São João do Beach Park terá shows do Forró da Vila, Aquarela Junina, Quadrilha Junina Girassol, Waldonys e Vanin e Nicinha.

Quando: 8 e 9 de junho, a partir das 17h

Onde: Beach Park (rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Quanto: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

Vendas e mais infos: Instagram





Mais opções

São João de Fortaleza

Quando: dias 28, 29 e 30 de junho

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema

Gratuito

Arraiá Iracemado

Com: Forró Manzape e Os Muringa

Quando: sábado, 8, a partir das 21h

Onde: Moto Libre Bar (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 25; vendas

no Sympla

Quadrilhas

Quadrilha Junina Babacu

A quadrilha Junina Babaçu estreia os festejos de 2024 no Ginásio Paulo Sarasate. Com o tema "Círio de Nazaré", o evento acontece para arrecadar fundos para arcar com os custos das apresentações deste ano.

Quando: sábado, 8, às 20 horas

Onde: Ginásio Paulo Sarasate (rua Ildefonso Albano, 2050 - Dionísio Torres)

Quanto: a partir de R$ 15

Vendas e mais infos: @juninababacu

Quadrilha Santa Teresinha

Com o espetáculo "Alumiar", a quadrilha Santa Teresinha estreia as apresentações juninas de 2024 neste domingo, 9, em Caucaia.

Quando: domingo, 9, a partir das 19 horas

Onde: Escola Rubens Vaz da Costa (av. Novo Horizonte, s/n - Mal. Rondon, Caucaia)

Quanto: R$ 10

Mais infos: @quadrilhasantateresinha_