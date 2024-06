Foto: Júnior Wanderley/Divulgação Os Transacionais se apresentam no Arraiá do Floresta Bar

O Floresta Bar realiza nesta sexta-feira, 7, mais uma festa da sua programação de São João. O "Arraiá do Floresta" acontece a partir das 18 horas e tem como atrações musicais DJ Albano, Lua do Sertão, Aldo Sena e Os Transacionais para completar a noite. A música acontece no ambiente interno do restaurante e a entrada custa R$ 35, como couvert.

Quando: sexta-feira, 7, a partir das 18 horas

Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Loja 1 / Aldeota)

Quanto: R$ 35

Mais informações: Instagram





Feira da Literatura Cearense

Até este sábado, 8, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBN) realiza a II edição da Feira Literatura Cearense com programação gratuita que reúne mais de 40 autores. Neste período, o espaço recebe shows musicais, lançamento de livros, saraus poéticos e outras atividades com o objetivo de impulsionar a produção da literatura regional. Entre as atrações confirmadas estão os escritores Yane Cordeiro, Raymundo Netto, Angélica Sampaio, o cineasta Rosemberg Cariry, Gylmar Chaves, Tâmara Bezerra, Efigênia Alves e Julie Oliveira.

Quando: 7 e 8 de junho, das 9 às 19 horas

Onde: Cultural Banco do Nordeste - CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro, Fortaleza)

Gratuito

Mais informações: Instagram





Hierarchy

A série de suspense sul-coreana "Hierarchy" ("Hailaki" no título original) estreia nesta sexta-feira, 7, na Netflix. A história acompanha um novo aluno que é transferido para uma escola coreana onde somente os mais ricos do país podem estudar. No entanto, quando ele passa a estudar neste colégio, as estruturas hierárquicas começam a mudar entre os estudantes.





Amigos Imaginários

Segue em exibição nos cinemas o filme infantil "Amigos Imaginários", com Cailey Fleming, Ryan Reynolds e John Krasinski no elenco. A trama conta a história de Bea, uma menina que ganha o poder de ver os amigos imaginários de todas as pessoas do mundo após sofrer um evento traumático. Quando Cal descobre seu poder, os dois entram numa missão de reconectar os adultos com os amigos imaginários que criaram quando eram crianças.

Quando e onde: Ingresso.com