Tempo de re(frescar)

Popular em todos os bares e restaurantes, a caipirinha é uma receita brasileira que se familiarizou com o paladar de todos os apreciadores de bebidas alcoólicas. Com apenas cachaça, limão e açúcar, o drink é considerado a receita mais acessível e famosa nos ambientes de festas do país. Por esse motivo, diversos coquetéis derivados dela surgiram e também caíram no gosto das pessoas.

Pietro Limardo Sartori, bartender do Mauá Bar e Cozinha, conta que a caipirinha surgiu há mais de 100 anos na função de medicamento para a gripe espanhola. Seus primeiros registros constam como ingredientes da bebida alho, mel e limão. Com o tempo, a bebida (antes chamada de garrafada) foi sofrendo alterações para ser consumida por lazer.

O que antes era mel de cana, se tornou açúcar e cachaça. O alho foi removido. O nome da bebida nasceu porque ela saiu do interior do Brasil e chegou ao litoral paulista, sendo de origem "caipira" (interiorana).

Após consagrada, suas versões com outras frutas - as caipifrutas - também se tornaram sucesso nos bares do Brasil. Pietro afirma que, originalmente, caipirinha é "de limão" e as versões com outras frutas são coquetéis, que possuem a mesma base.

No Mauá Bar e Cozinha, os sabores das caipifrutas variam conforme a colheita da estação. Durante todo o ano, o local dispõe de drinks frutais nos sabores limão, abacaxi, maracujá e morango. Somente no começo do ano, a opção com caju é ofertada e, no fim do ano, com as frutas amarelas. Todas por R$ 15.

Mauá Bar e Cozinha

Onde: Mauá Bar e Cozinha, R. Visc. de Mauá, 3099 - Dionísio Torres,

Funcionamento: de terça a quinta-feira, das 17 às 23 horas / sexta-feira e sábado das 17 horas às 00h30min

Mais informações: @mauabarecozinha

Budega dos Pinhões

O Budega Dos Pinhões é uma opção para quem prefere beber na calçada com os amigos. Aberto todos os dias, o bar disponibiliza a opção "Caipirão", uma jarra com um 1,25 litro de caipirinha por R$ 25. Além disso, o estabelecimento dispõe da bebida individual por R$ 12, que varia nos sabores limão, morango, abacaxi e maracujá.

Onde: Praça Visconde de Pelotas, 42

Funcionamento: segunda-feira, das 17h30min às 00 horas / de quinta-feira a domingo, das 16 às 00 horas

Mais informações: @budegadospinhoes

Bar da Gelada

Localizado no Parque Dois Irmãos, o Bar Da Gelada é um "point" para quem busca drink e petiscos na região. O local oferece a tradicional caipirinha de limão com açúcar, cachaça e gelo por R$ 12,99 e também as "caipirfrutas" por R$ 19,99, com sabores fixos, morango, kiwi e frutas da estação, feitas com vodca.

Onde: Rua. B, Cj. Jardim Primavera, 85 Parque Dois Irmãos

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 16 a 1 hora, e sábado e domingo das 11 às 2 horas

Mais informações: @bardageladaoficial





Caipirinha tradicional

Ingredientes

1 Limão cortado em quatro partes iguais

2 Duas colheres de sopa de açúcar cristal

75 ml de cachaça do tipo prata

Gelo

Modo de preparo

Colocar as fatias de limão e o açúcar na coqueteleira. Com a utilização de um macerador, utensílio de bar, amassar os levemente. Colocar gelo até quase a borda da coqueteleira. Colocar a cachaça e bater em movimentos circulares até que todos os componentes estiverem bem misturados. Depois, é só servir.

Receita de Júlio Santos, bartender carioca, que criou a carta de drinks do Floresta Bar





Abaeté Buteco

Famoso pelas rodas de samba no terreno, o Abaeté Boteco também é um ótimo lugar para tomar caipirinhas criativas e saborosas. O restaurante oferece as opções tradicionais por R$ 19; a caipirinha "Segura Ela" da fruta siriguela por R$ 26; a "Abaeté", com caju, limão taiti e pimenta-dedo-de-moça, por R$ 26; e a "Cajuzinha" com caju e limão por R$ 24.

Onde: Rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora

Funcionamento: de terça a quinta-feira, de 17 às 00 horas / sexta-feira, de 17

a 1 hora / sábado de 16 a 1 hora / domingo de 16 às 22 horas

Mais informações: @abaeteboteco





The Bar

Agitando o bairro Jóquei Clube, o The Bar Pub dispõe de diversas opções de coquetéis alcoólicos em seu cardápio. A caipirinha clássica de limão custa R$ 12, mas possui desconto no Happy Hour do estabelecimento que acontece todos os dias em horários variados, ficando por R$ 6,90. Os sabores frutados variam também são oferecidos pelo bar, conforme a disponibilidade de insumos, e custam R$ 15,90.

Onde: Av Lineu Machado, 1514, Jóquei Clube

Funcionamento: quarta-feira a sábado, de 18 às 2 horas, e domingo, de 18 às 00 horas

Mais informações: @thebarpub