Foto: Tim Oliveira / Divulgação Espetáculo "A Idade da terra" se apresenta na programação gratuita da Biblioteca Pública Estadual do Ceará

O espaço Teatro Morro do Ouro, no Theatro José de Alencar, recebe o espetáculo "A Idade da Terra". Apresentado pelo grupo Paiaçus, o trabalho é uma "ópera rock infantil" sobre a natureza. Ao todo, 15 músicas autorais com ritmos que vão da embolada ao blues, compostas para serem lúdicas e didáticas sobre a relação do homem com a natureza, sobre o ciclo da vida e a importância de respeitar o meio ambiente.

Quando: sábado, 8, e domingo, 9, às 17 horas

Onde: Teatro Morro do Ouro (rua 24 de Maio, 600 - Centro)

Quanto: R$ 30 (inteira) e

R$ 15 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria

Arraiá da Patifaria

O Mangangá Pub promove neste sábado, 8, o Arraiá da Patifaria. O evento celebra a riqueza reúne os artistas Priscilla Delgado, Albano Seletor e DJ Nego Célio com o projeto Forró do Pingoró. A programação prevê ritmos como forró, lambada, guitarrada, piseiro, cumbia, carimbó e brega.

Quando: sábado, 8, às 21 horas

Onde: Mangangá Pub (Rua General Bezerril, 373 - Centro)

Quanto: R$ 15; vendas no Sympla

Maratona RBD

Os fãs de RBD podem curtir neste sábado, 8, uma maratona especial dedicada à banda mexicana no Vibe 085 Pub. A programação inclui DJs tocando músicas do RBD, apresentação de dança com músicas do grupo, momento karaokê, sorteio de brindes e o drink especial "Sálvame". Além disso, a noite conta com clássicos da música pop internacional. É proibida a entrada de menores de 18 anos.

Quando: abertura da casa às 21 horas e início às 22 horas

Onde: Vibe 085 Pub (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 15; vendas no Sympla

Tarzan

O Núcleo de Teatro Musical da Escola de Atores Marcelino Câmara apresenta neste sábado, 8, o espetáculo "Tarzan - O Musical". A peça, a ser encenada no Theatro Via Sul, conta a clássica história de Tarzan. Filho de um jovem casal inglês que sobreviveu a um naufrágio e tentou recomeçar a vida na floresta, ele é criado por uma gorila após a morte dos pais. Ele cresce como um gorila, mas tem seu mundo abalado com a chegada de Jane e um grupo de exploradores. Ele se vê dividido entre dois mundos.

Quando: sábado, 8, às 16 horas

Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site Uhuu e na bilheteria

Babi Guedes

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) sedia show especial para o cantor cearense Babi Guedes, que completaria 70 anos em 2024. Intitulado “Iluminação Divina - Um Samba Para Babi Guedes”, o tributo tem repertório com seleção de músicas do álbum homônimo e composições que refletem a essência de Babi. No palco, a cantora Ercília Lima se junta a Caleb (violão) e Joice Farias (violão sete cordas).

Quando: sábado, 8, às 20 horas

Onde: CCBNB (rua Conde d’Eu, 560 - Centro)

Gratuito