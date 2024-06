Disney+ anuncia novos projetos com destaque para produções brasileiras

Foto: Diego Mendes/divulgação O evento foi apresentado por Otaviano Costa

Na noite de terça-feira, 4, o serviço de streaming Disney anunciou diversas novidades para 2024 em evento realizado no Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A apresentação, conduzida por Otaviano Costa, reuniu grandes nomes do audiovisual brasileiro, como Juliana Paes, Juliano Castro, Danni Suzuki e Bruna Marquezine.

O destaque foi a unificação dos catálogos do Disney e Star , ampliando o leque de conteúdos para incluir produções mais maduras. Entre os lançamentos, estão "Capoeiras", com Dani Suzuki e Raphael Logam; a quinta temporada de "Impuros", com Raul Ricardo Diaz e Bruno Gissoni; e "Maria e o Cangaço", com Isis Valverde e Júlio Andrade.

Foi anunciada também "Amor da Minha Vida", uma nova série nacional que marca a estreia de Bruna Marquezine como roteirista e diretora, além de protagonista ao lado de Sérgio Malheiros. A série, uma comédia romântica, aborda as desilusões amorosas de forma atual e voltada para o público jovem-adulto. "O formato que eu trabalhava antes, enquanto atriz, limitava muito as minhas funções. E eu fiquei muito feliz em poder contribuir e estar mais envolvida no processo", comentou Marquezine. Sérgio Malheiros destacou que a série reflete as frustrações e desafios no caminho para encontrar o grande amor da vida.

Outro destaque foi "Maria e o Cangaço", protagonizada por Isis Valverde e Júlio Andrade, que contará a história de Maria Bonita e Lampião, com direção de Sérgio Machado, Thalita Rubio e Adrian Tejido. Júlio Andrade ressaltou a importância de explorar o feminino dentro do bando de cangaceiros, afirmando que essa perspectiva o fez ver Lampião de uma maneira diferente. O trailer inédito da série chamou atenção pela qualidade da produção e direção de arte, aumentando a expectativa para o lançamento.

Danni Suzuki destacou a importância do investimento da Disney no audiovisual brasileiro. "Eu acho extremamente importante, porque o cinema brasileiro tem uma característica muito dele, muito única. A forma como a gente produz cinema, o 'cambalacho' que a gente tem que fazer, para produzir com tão pouca grana tanta produção de qualidade é, assim, para o mundo um mistério. Acho isso louvável e fico muito feliz que a Disney esteja apostando em uma produção tão rica. A gente é um país com tanta riqueza, a gente tem tanta coisa pra mostrar", comenta a atriz.

A Disney também destacou a ESPN como canal oficial de esportes dentro do serviço, oferecendo um catálogo de eventos esportivos, incluindo a Premier League e jogos da Libertadores. Com essas novidades, o "Novo Disney " busca oferecer uma programação diversificada, atraindo o público jovem e adulto, e consolidando sua presença no mercado de streaming no Brasil.

Essa iniciativa não apenas promove a cultura brasileira, mas também cria oportunidades para profissionais, desde atores e diretores até técnicos e roteiristas. A Disney , ao incluir e valorizar conteúdo nacional, não só diversifica seu catálogo, como amplia a audiência, atraindo espectadores interessados em histórias e perspectivas brasileiras.

*O repórter viajou a convite da Disney

True crime no Disney

Além da adição dos conteúdos da Star na plataforma, uma das surpresas anunciadas pels Disney é a série documental "Volta Priscila". A produção lembra o caso da servidora pública Priscila Belfort, irmã do lutador brasileiro de MMA Vitor Belfort. Em janeiro de 2004, ela saiu do trabalho, na Secretaria de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro, para almoçar e desapareceu sem deixar rastros. "Nossa missão é contar uma história, uma luta, de 20 anos que ainda não terminou. Na verdade, nesse momento nós estamos muito próximos. Esse é o momento em que nós estamos mais próximos de um desfecho para esse caso", explica a diretora Bruna Rodrigues.

A série conta com um grande acervo de imagens cedido pela família Belfort, revisitando 20 anos de investigação. "Ninguém desaparece em uma das avenidas movimentadas do Rio de Janeiro sem deixar nenhum rastro", completa a diretora.

Com a presença da mãe de Priscila, Jovita Belfort, o ambiente trazia imagens de pessoas desaparecidas estampadas no teto do teatro e contou com exibição do trailer com exclusividade para o público presente. Emocionando a todos, o momento mostrou que o novo lançamento dos estúdios Disney não é uma espetacularização do crime. "Para nós, sempre foi um ponto de honra tentar trazer Priscila para o protagonismo da própria história", conta o também diretor da série, Eduardo Rajabally. O anúncio foi aplaudido em pé após o discurso de agradecimento, bastante emocionado, de Jovita Belfort aos diretores, público e aos Studios Disney.

Produções nacionais

Ficção

Americana

Amor da Minha Vida

Capoeiras

Impuros - S5

Jogo Cruzado

Maria e o Cangaço

Passinho

Tarã

Vidas Bandidas

O Som e a Sílaba

Documental