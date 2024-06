Confira a programação cultural deste domingo, 9 de junho (09/06)

Foto: Reprodução/Instagram @osmuringa_forro Grupo Os Mulinga se apresenta no Esquina Brasil

Enaltecendo a musicalidade do nordeste, o grupo de forró Os Muringa se apresenta no Esquina Brasil neste domingo, 9, com apresentação que terá início às 20 horas. Formado por Ráu Rocha (sanfona e voz), Hailton (zabumba), Jarina Maia (voz e triângulo) e Rafael Stone (baixo), a banda leva o xote e o baião, ritmos tradicionais da cultura nordestina, em seus shows por meio do forró tradicional com canções que falam sobre saudade, paixão e felicidade.

Quando: domingo, 9, às 20 horas

Onde: Esquina Brasil - Gastronomia e Cultura (av. Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres)

Gratuito

Mais informações: Instagram e (85) 3198-3643





Roblox Rainbow Friends

Um novo show do jogo Roblox acontece em Fortaleza neste domingo, 9, no Teatro Celina Queiroz. O espetáculo infantil “Roblox Rainbow Friends Fase 2” narra a história de um grupo de crianças que se aventuram em um passeio escolar para um parque chamado Mundo Estranho e acabam sendo atraídas para a plataforma de games Roblox. Para voltarem para suas casas, os jovens terão que vencer o Azul Babão, o Green, Red e o Orange.





Quando: domingo, 9, às 18 horas

Onde: Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321 Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 40, vendas em Sympla

Mais informações: www.unifor.br/teatro-celina-queiroz





A Feijoada de Mãe Tutu

O Abaeté Boteco realiza neste domingo, 9, o evento beneficente "A Feijoada de Mãe Tutu", que arrecada verba para a obra da nova Tenda Mãe Tutu e suas ações sociais de combate à fome. Por meio de samba, cerveja e comida e com música por Gabizinha de Ogum, Mulher Barbada e Belinho da Silva, o evento acontece das 12 às 16 horas e a compra do ingresso inclui entrada e um prato principal de feijoada.

Quando: domingo, 9, das 12 às 16 horas

Onde: Abaeté Boteco (Rua Barão de Aracati, 2899, Fortaleza)

Quanto: R$50, vendas em Sympla

Mais informações: @abaeteboteco





Domingo na Estação

A programação musical na Estação das Artes deste domingo, 9, acontece com apresentação de Simone Sousa e do grupo de samba Essas Mulheres que se apresentam respectivamente às 12 e às 13h30min no espaço.

Quando: domingo, 9, a partir das 12 horas

Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro, Fortaleza)

Gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce