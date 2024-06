Carlos Cardoso lança livro de poesia "Coragem"

O poeta Carlos Cardoso é engenheiro de formação e garante gostar da capacidade de materialização de sonhos e projetos que a engenharia permite, mas que o seu amor pela poesia segue outros caminhos. "Meus poemas não têm nada de engenharia. A poesia dá fruição de mão dupla, onde os poemas despertam memórias", afirma.

Ao longo da carreira, Cardoso recebeu, entre outros, o Prêmio da Federazione Unitaria Italiana Scrittori pelo livro "Melancolia" (2019) e o Prêmio Especial da UNESCO, na Jornada Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento entre os Povos. Ele teve poemas traduzidos e publicados em países como Itália e Bulgária. Em entrevista ao Vida&Arte, o escritor aborda a nova obra literária, intitulada "Coragem".

O POVO - Como foi o seu contato com a poesia durante a infância e juventude? Alguém te influenciou a gostar da área?

Carlos Cardoso - Meu primeiro contato com a poesia se deu pela música. Eu ouvia canções da MPB que traziam poesia em suas letras, com citações a versos de Florbela Espanca e Cecília Meireles. Meu tio Marcos ouvia repetidamente os discos do Fagner, que me marcaram por algumas letras, como "Pensamentos". Já o primeiro livro de poesia que ganhei foi "Eu", de Augusto dos Anjos. Sobre pessoas próximas que me influenciaram, eu citaria minha avó materna e minha irmã.

OP - O que te inspira a escrever?

Carlos - A natureza é um tema recorrente, assim como a tristeza e a solidão, sentimentos que nos habitam, e que por muitas vezes, por medo, preferimos fingir que são inexistentes. Também tenho escrito muito sobre o amor, esse objeto pontiagudo que perfura nossa essência. Eu não sou um poeta de "transpiração", ou seja, aquele que senta todo dia X horas e busca escrever por escrever. Eu fico atento às emoções que me transbordam e tento capturá-las.

OP - Qual a importância que você vê em ter seus poemas traduzidos e publicados internacionalmente?

É uma honra enorme ter meus poemas em outros idiomas, pois issopermite que minha poesia seja conhecida.





Coragem

Quanto: R$ 49,90

Onde comprar:

www.livrariadavila.com.br