Festival de Teatro de Fortaleza inicia programação nesta segunda-feira, 10

Foto: Tim Oliveira/divulgação Espetáculo "Co.vil"

A partir desta segunda-feira, 10, os holofotes da capital cearense se direcionam para a área cênica da Cidade com a abertura da 15ª edição do Festival de Teatro de Fortaleza. Ocupando 18 locais diferentes, a programação oferece apresentações gratuitas de diversos gêneros até o dia 21 de junho.

Em 2024, o evento traz como temática "Acesso e Futuro para as Diversidades", mergulhando nas pluralidades que a cena teatral da Cidade oferece. "É um festival que acontece com base nas diretrizes de acessibilidade — tanto em espaços, (como) também comunicacionais. Mas também em termos de participação das comunidades", explica William Mendonça, coordenador geral do Festival.

Assim, o evento se espalha com três mostras: "Ações Espetaculares e Formativas nas Escolas", para estudantes de escolas municipais; "Fortaleza em Cena" e "Interbairros Novos Olhares", que ocorre nos Cucas e outros espaços culturais, como o Parque Rachel de Queiroz.

Para a palavra "futuro", o Teatro Novo, produção responsável pelo evento, atribui o desejo de uma "vida longa" à linguagem em Fortaleza. "Ou seja, vida longa aos nossos patrimônios imateriais que são os artistas de teatro", elabora.

É com este pensamento do patrimônio cultural imaterial que a comissão organizadora escolheu seus três atores homenageados este ano — Ana Marlene, Silvia Moura e Ricardo Guilherme —, pois eles são importantes para a cena teatral da capital cearense. "São pessoas que vão deixar legados e pesquisas. São pessoas que formaram coletivos e pessoas que estão ligadas a formação e fruição. São pessoas importantes", justifica.

Ele também sustenta: "Preparamos esse Festival com muito respeito, com muita engenharia social e com a participação da classe artística teatral".

William Pereira Monte, integrante do coletivo No Barraco da Constância Tem!, também conhecido como Barracons, está participando pela terceira vez do evento, desta vez com o espetáculo "Matéria Suspensa". Ao comparar com a última edição, ocorrida em 2022, ele enaltece o comprometimento da produção de 2024 em dialogar com os coletivos da cidade.

"Conseguimos ver isso, por exemplo, quando uma dessas pessoas que estão à frente dessa organização chama os fóruns e a comunidade de artistas para uma reunião, (ou) para apresentar as primeiras organizações que vão ser dadas antes mesmo do lançamento", aponta.

Mesmo estando previsto por legislação, o evento não aconteceu em 2023. William avalia que é importante para a cena teatral que o Festival crie perenidade, e relembra que a realização dele é determinada por lei desde 2015, após a ocupação da Secretaria de Cultura de Fortaleza.

Ele ressalta que criar a rotina de realização anual torna possível o desenvolvimento de "estudos, perspectivas e panoramas sobre a área". "Faz entender uma respiração, sendo metafórico, de um teatro que pulsa e de uma cidade que o entende de teatro. (Permite) que esse público saiba que todo ano vai acontecer em algum momento, para que as pessoas coloquem em suas agendas", afirma.

Para isso, o artista também destaca ser importante que a gestão da Secretaria de Cultura de Fortaleza, responsável pela ocorrência do evento, tenha uma comunicação mais próxima dos artistas, para entender o cenário do município.

O coletivo No Barraco da Constância Tem! se apresenta com o espetáculo "Matéria Suspensa" no dia 19 de junho, às 20 horas, no Teatro São José. Utilizando técnicas de suspensão do corpo, a montagem caminha pela dramaticidade teatral, mas também com toque de unicidade desenvolvido pelo estudo do coletivo.





Confira programação

Segunda-feira, 10

Mostra Ações Espetaculares E Formativas Nas Escolas

9h30min – Espetáculo “D.Menina” do Grupo K’Os Coletivo – EM Vicente Fialho (Bairro Montese)

15h30min – Espetáculo “O itinerante Circo do Chaplin vai a escola” do grupo Chaplin Cearense – EM Vicente Fialho (Bairro Montese)

Mostra Fortaleza em Cena

14 horas – Espetáculo “Cristais brincantes” do Grupo de teatro Cristais Brincantes (Cuca Mondubim)

14 horas – Espetáculo “Desterro” do Grupo Nois de teatro (Cuca José Walter)

Mostra Interbairros Novo Olhares

14 horas – Espetáculo “Histórias que vovó contava” do Grupo Jaene Mariá (Cuca Pici)

Terça-feira, 11

Mostra Ações Espetaculares e Formativas nas Escolas

9h30min – Espetáculo “De algum lugar para lugar nenhum” do Grupo de teatro Olho Mágico – EM Sebastião de Abreu (Bairro Bom jardim)

9h30min – Espetáculo “O Barquinho e o seu pescador” de Evan Teixeira – EM Adroaldo T. Castelo (Bairro Pici)

15h30min – Espetáculo “A palhaça surda Mara: o corpo da mulher” da palhaça surda Mara – EM Sebastião de Abreu (Bairro Bom jardim)

15h30min – Espetáculo “O baú de histórias do palhaço” do Grupo Bilu Bila – EM Adroaldo T. Castelo (Bairro Pici)

Mostra Fortaleza em Cena

14 horas – Espetáculo “Paraíso” do Grupo Teatro Máquina (Cuca Jangurussu)

19 horas – Espetáculo “Raios e trovões” de Silvia Moura (Cuca José Walter)

Quarta-feira, 12

Mostra Ações Espetaculares e Formativas nas Escolas

9h30min – Espetáculo “Na lagoa do jacaré Lilico não pode jogar lixo” do Grupo Calu Maravilha – EM Prof. Francisco de Maurício de M. Dourado (Bairro Edson Queiroz)

15h30min – Espetáculo “Meu ser pulsante” da Cia Teatro Lambe-lambe Polimorfia – EM Prof. Francisco de Maurício de M. Dourado (Bairro Edson Queiroz)

Quinta-feira, 13

Mostra Ações Espetaculares e Formativas nas Escolas

9h30min – Espetáculo “Iroko – A grande árvore” de Edivaldo Batista – EM Infante Rosalina Rodrigues (Bairro Parque Dois Irmãos)

15h30min – Espetáculo “Histórias de realezas Negras” de Lia Braga – EM Infante Rosalina Rodrigues (Bairro Parque Dois Irmãos)

19 horas – Espetáculo “Marias pelas Asas de Maat ” do Grupo Somos todas Marias – EM Herondina L. Cavalcante (Bairro Vila Velha)

19 horas – Espetáculo “Paola crossbox, a atleta das emoções” de Fernanda Duarte – EM Ismael Pordeus (Bairro Jardim das Oliveiras)

Sexta-feira, 14

Mostra Ações Espetaculares e Formativas nas Escolas

19 horas – Espetáculo “Nulonunca” de Alysson Lemos – EM Prof. Terezinha F. Parente (Bairro Lagoa Redonda)

19 horas – Espetáculo “Hamlet como você nunca viu” do Grupo Teatral Prestatenção – EM Godofredo de Castro Filho (Bairro Cais do Porto)

Mostra Fortaleza Em Cena

19 horas – Espetáculo “O bode quer” de Evan Teixeira (Cuca Barra)

Sábado, 15

9 às 17 horas – Seminário “Crítica Teatral Brasileira” (Centro Cultural Belchior)

17 horas – Lançamento de livros e sessão de autógrafos (Centro Cultural Belchior)

17h30min – Show “Canta Teatro” (Centro Cultural Belchior)

18 horas – Espetáculo “Rasga Mortalha” do Grupo Rasga Mortalha (Parque Rachel de Queiroz)

Domingo, 16

Mostra Fortaleza em Cena

16 horas – Espetáculo “Maquinamário” do Grupo Museu Escafandro de novidades (Calçadão do Centro Cultural Belchior)

16 horas – Feira Criativa (Teatro São José)

18 horas – Solenidade de Abertura Oficial (Teatro São José)

18h45min – Performance Makem (Teatro São José)

19 horas – Espetáculo “Mãe de Santo” de Vilma Melo (Teatro São José)

Segunda-feira, 17

Mostra Fortaleza em Cena

14 horas – Espetáculo “Casmurro” do Grupo Fascuscuz de Teatro (Cuca Jangurussu)

19 horas – Espetáculo “Violeta, o canto de todos em todos os cantos” do Grupo Formosura de Teatro (Cuca José Walter)

19 horas – Espetáculo “Quando as máquinas param” do Grupo Imagens (Cuca Pici)

20 horas – Espetáculo “Solo do meu interior” de Cia Bravia (Teatro São José)

Mostra Interbairros Novos Olhares

19 horas – Espetáculo “A tragédia Guetinho” do Grupo Tragédia Guetinho (Vila das Artes)

19 horas – Espetáculo “Você não me conhece” do Quarto Coletivo (Sala Gasparina Germano –Teatro São José)

Terça-feira, 18

Mostra Fortaleza em Cena

14 horas – Espetáculo “Encantarias” de Edvaldo Batista (Cuca Jangurussu)

14 horas – Espetáculo “Maquinista” do Grupo Pavilhão da Magnólia (Cuca Mondubim)

19 horas – Espetáculo “Co.VIL” do Grupo Covil (Cuca José Walter)

19 horas – Espetáculo “Cabaré, as filhas da Glória” do Grupo Os Irreverentes (Cuca Pici)

20 horas – Espetáculo “Apareceu a Margarida” de Ricardo Guilherme (Teatro São José)

Mostra Interbairros Novos Olhares

18 horas – Espetáculo “Caminhos & Canções” do grupo Candeeiro Cultural (Vila das Artes)

18 horas – Espetáculo “Qualquer dia” do Coletivo Medusa (Sala Gasparina Germano -Teatro São José)

19 horas – Espetáculo “A Cantora Cabeluda” do Grupo ESCATS (Sala Gasparina Germano -Teatro São José)

Quarta-feira, 19

Mostra Interbairros Novos Olhares

14 horas – Espetáculo “Nem Plauto, nem Shakespeare: uma comédia genuína” do Grupo de Teatro Os Plautos (Cuca José Walter)

Mostra Fortaleza em Cena

19 horas – Espetáculo “Lázaro” de Rhamon Matarazzo (Sala Gasparina Germano -Teatro São José)

19 horas – Espetáculo “Des Amor Daçar” da Cia Prisma de Artes (Cuca Mondubim)

20 horas – Espetáculo “Matéria suspensa” do Grupo No Barrado da Constância Tem! (Teatro São José)

Quinta-feira, 20

Mostra Interbairros Novos Olhares

19 horas – Espetáculo “Go Go Bruce” do Outro Grupo de Teatro (Sala Gasparina Germano -Teatro São José)

Mostra Fortaleza em Cena

20 horas – Espetáculo “Pintosas” do Grupo Az Pintosas (Teatro São José)

Sexta-feira, 21

17 horas – Feira Criativa (Teatro São José)

Mostra Fortaleza em Cena

19 horas – “Quem matou Zefinha” da Trupe Caba de Chegar (Cuca Barra)

19 horas – Espetáculo “Uma valsa com sabor de loucura” da Cia Boca d’ Cena (Cuca Pici)

Mostra Interbairros Novos Olhares

19 horas – “Baile Bufa” da Casa Bufa (Sala Gasparina Germano -Teatro São José)

20 horas – Solenidade De Encerramento (Teatro São José)

20h45min – Performance Teatral de Orlângelo Leal e Márcio Leal (Teatro São José)

21 horas – “Um homem chamado José” de Otacílio Alacran (SP) (Teatro São José)