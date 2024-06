O SANTO Santo Anjo da Guarda de Portugal

As três aparições desse anjo em Portugal compuseram o ciclo angélico da mensagem de Fátima e, acontecendo um ano antes da aparição de Nossa Senhora. Em 1916, as três crianças estavam na Loca do Cabeço a pastorear, quando apareceu-lhes um jovem de mais ou menos 14 ou 15 anos, mais branco que a neve, dizendo: "Não temais, sou o Anjo da Paz, orai comigo". Num dia de verão, as crianças brincavam sobre o poço, quando o anjo apareceu-lhes de novo. No outono do mesmo ano, novamente na Loca do Cabeço, as crianças rezavam a oração que aprenderam na primeira aparição, e o Anjo lhes apareceu com o cálice e uma hóstia. A presença do Anjo de Portugal envolveu os pastorinhos em um enlaço de profundo amor e intimidade com Deus.