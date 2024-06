Foto: Lionsgate Films/Divulgação Segue em cartaz o filme de suspense e terror "Os Estranhos: Capítulo 1", dirigido por Renny Harlin

Segue em cartaz o filme de suspense e terror "Os Estranhos: Capítulo 1", dirigido por Renny Harlin. Na obra, a jovem Maya (Madelaine Petsch) viaja para o campo com seu namorado para começar uma nova vida. Quando seu carro quebra, o casal é forçado a passar a noite em um Airbnb isolado na floresta, onde a dupla é aterrorizada até o amanhecer por três estranhos mascarados. O longa-metragem, distribuido pela Paris Filmes, é produzido pela Lionsgate. O elenco também conta com Froy Gutierrez, Rachel Shenton e

Gabriel Basso.

Quando e onde: Ingresso.com

Flor e Artesanato

Começa nesta segunda-feira, 10, e segue até quarta-feira, 12, a edição do Dia dos Namorados da Feira Flor e Artesanato, em Maracanaú. A feira é organizada pela Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE) e conta com 40 expositores entre produtores e comerciantes de flores e artesãos do Eusébio, Aquiraz, Aratuba, Acarape, Guaramiranga, Mulungu, Maracanaú e Pacatuba. No evento será possível encontrar arranjos florais, plantas ornamentais, botões de rosa, trabalhos em crochê e bordados.

Quando: segunda-feira, 10, a quarta-feira, 12, das 7h às 14 horas

Onde: Avenida Dr. Mendel Steinbruch, s/n - Distrito Industrial I - Maracanaú/CE

Quanto: produtos entre R$ 5 e R$ 150

Contato: (85) 3299-1701 / (85) 3299-1237

Feira de Livros

Ao longo do mês de junho, a Livraria Leitura, no Shopping RioMar Fortaleza, promove a sétima edição de sua feira de livros. A entrada é gratuita.

Quando: segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 13h às 21 horas

Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Cena Ocupa

Seguem abertas até 23 de junho as inscrições para a terceira edição do projeto Cena Ocupa, convocatória que seleciona até 70 propostas artísticas nas linguagens de Artes Visuais, Circo, Dança, Música, Performance, Teatro e Contação de Histórias no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). A iniciativa busca ocupar os espaços do equipamento cultural entre agosto de 2024 e março de 2025. O investimento é superior a R$ 800 mil. Interessados devem realizar inscrição no site do Mapa Cultural.

Quando: até 23 de junho

Onde: inscrições no link mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/5256

Gratuito

Territórios de Criação

Estão abertas as inscrições para o edital Territórios de Criação - Concessão de Bolsas para Mobilidade Formativa. O projeto visa dar oportunidade a quem deseja realizar formação artística em outro estado ou no exterior. São destinadas 34 bolsas.

Quando: inscrições até 23 de junho

Onde: site mapacultural.secult.ce.gov.br

Jogos Vorazes

Está disponível na Amazon Prime Video o filme "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", quinto longa da franquia "Jogos Vorazes" e lançado nos cinemas em 2023. Anos antes de se tornar o presidente tirânico de Panem, Coriolanus Snow, vê uma chance de mudar sua sorte quando se torna o mentor de Lucy Gray Baird.

Onde: Prime Video