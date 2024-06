Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 11 de junho (11/06)

Foto: Reprodução/Instagram @mostracearaturismoecultura Entre os dias 11 e 15 de junho, o Shopping Iguatemi Bosque recebe a Mostra Ceará Turismo e Cultura

Entre os dias 11 e 15 de junho, o Shopping Iguatemi Bosque recebe a Mostra Ceará Turismo e Cultura com 35 expositores de turismo, cultura e economia criativa. O evento conta com artesãos, empreendedores e entusiastas do turismo, que apresentam seus produtos por meio de exposições. Além disso, o evento conta com workshops e demonstrações ao vivo da produção artística, explorando técnicas tradicionais e contemporâneas.

Quando: 11 a 15 junho, das 10 às 20 horas

Onde: Shopping Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Gratuito

Mais informações: Instagram

Acima de Qualquer Suspeita

Estrelada por Jake Gyllenhaa, a minissérie "Acima de Qualquer Suspeita" estreia nesta quarta-feira, 11, na Apple TV. A trama conta a história de um terrível assassinato em Chicago, que tem como suspeito do crime a promotoria da cidade. A série aborda em oito episórios temas como obsessão, sexo, política e poder enquanto o acusado tenta manter a família unida.





Grande Sertão

Segue em exibição nos cinemas o filme "Grande Sertão", com Caio Blat, Luisa Arraes e Rodrigo Lombardi no elenco. Inspirada em "Grande Sertão: Veredas", de Guimarães Rosa, a trama é uma adaptação do romance para a realidade de uma grande cidade com guerras e violência. A história, que se passa na comunidade "Grande Sertão", tem Riobaldo como protagonista, que vive dilemas éticos, morais e existenciais.

Quando e onde: Ingressos.com





Elton John

Para celebrar o Dia dos Namorados, na quarta-feira, 12, o Hard Rock Café recebe o show do artista Marcus Vinnie com tributo especial a Elton John. O espetáculo, que promete impressionar os casais apaixonados no restaurante, acontece a partir das 19h30min.

Quando: 12 de junho, às 19h30min

Onde: HRC Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Mais informações: Instagram





Blackout nas ideias

O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) realiza nesta terça-feira, 11, a oficina "Poesia visual: Blackout nas ideias", que ensina técnicas de como produzir poesia a partir da fruição artística e da seleção de palavras que interessem aos participantes. Na dinâmica, os participantes usam tinta, canetinhas e/ou colagens para esconder as palavras escolhidas no começo, e criam assim uma poesia visual.

Quando: terça-feira, 11, às 15 horas

Onde: Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa, Fortaleza)

Gratuito

Mais informações: Instagram