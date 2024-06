Xand Avião valoriza "forró raiz" em nova turnê

Foto: Lucas Facundo/divulgação Xand Avião apresenta nova turnê composta por 33 shows

"Quando você se define dizendo e cantando só um estilo, você se limita. Eu não sou assim", é o que revela Xand Avião ao Vida & Arte quando fala sobre músicas com diferentes ritmos brasileiros.

O cantor, dono dos hits "Sábado à Noite" e "Inquilina", neste mês de junho embarca na turnê "O Forró é Pop" para celebrar o São João de 2024.

Composta por 33 shows em 11 cidades brasileiras, a turnê vai até 1º de julho. Nela, Xand apresenta um pouco da sua trajetória na música, com canções que fazem parte de sua vida. Ele também enaltece grandes precursores do forró que o inspiram até hoje, como Mastruz com Leite, Mel com Terra, Cavalo de Pau, Noda de Caju, Magníficos, Calcinha Preta e Luiz Gonzaga.

"Vai ser uma história cantada de tudo que eu vi dos meus seis anos passando pelo 'Aviões do Forró' e minha carreira solo. E, sem modéstia nenhuma, quando se fala de forró no Brasil tem que ter o Xand Avião e Aviões do Forró. Eu estou muito feliz com a construção dessa turnê e espero que vocês gostem", disse em material enviado à imprensa.

Bateria, percussão, baixo, teclados, guitarra, trompete, trombone e sax acompanham o comandante nessa turnê, resgatando a "metaleira" em seus shows.

Com 22 anos de carreira, mais de cinco milhões de cópias e oito CDs, além de cinco DVDs, o compositor aponta que a maior dificuldade durante a turnê será deixar a voz sempre boa para poder cantar, cuidar da alimentação e ter um período de sono de qualidade.

Xand revela que adoraria ver o "forró raiz" ganhando mais espaço no mercado musical do País e cita Flávio José, Alcymar Monteiro e Dorgival Dantas como referências.

Questionado sobre cantores sertanejos serem atrações constantes em eventos juninos no Nordeste, o artista demonstra apoio à diversidade: "Se o público vai é porque está fazendo sucesso e o povo gosta. Eu já fiz vários festivais que não eram de forró, já cantei vários anos no Carnaval de Salvador com um bloco meu. Levando alegria, tá valendo", expõe.

Ao avaliar o mercado musical brasileiro, o potiguar conta que o Brasil é "um berço de musicalidade". " Lógico que tem algumas coisas que me soam estranho aos ouvidos. Mas não é porque eu não curto que seja ruim. Nosso País é um continente", opina. (Carolina Passos)





Turnê "O Forró é Pop"