Grupo Mirante comemora 40 anos de trajetória na formação teatral

Foto: Ares Soares/Divulgação Grupo Mirante de Teatro Unifor acumula 40 anos de trajetória

"O Mirante é um grupo do afeto, amparo, cuidado, responsabilidade com o fazer teatral e, principalmente, com sua ética e seu público", é assim que define Hertenha Glauce, atual diretora do Grupo Mirante de Teatro da Universidade de Fortaleza (Unifor). Em 2024, a companhia completa 40 anos de existência.

A história do coletivo começou com uma "inquietação" da professora Francilda Costa, de Língua Portuguesa, que via o teatro como um potente recurso didático para os jovens.

Desde de sua criação até os dias atuais, já formou dezenas de alunos e hoje possui 15 integrantes, desempenhando um papel fundamental na descoberta, formação de público e desenvolvimento de talentos no campo das artes cênicas.

Em sua trajetória, o Grupo Mirante de Teatro Unifor já rompeu as divisas cearenses e se apresentou em vários festivais pelo País. Entre os principais espetáculos já produzidos, Hertenha destaca "Era uma vez nós dois", "A Cigarra e a Formiga", "O Pequeno Príncipe", "Tarsila", "As Aventuras de Dom Quixote" e "A Bela e a Fera".

Ao longo do percurso, as obras foram conquistando premiações. em 1997 e 1998 a atriz cearense Solange Teixeira ganhou o prêmio de atriz revelação no Festival Nacional de Teatro de Anápolis e no FestMinas com a peça "As anjas", que é destaque até hoje no repertório da companhia.

E a história que se iniciou pela professora Francilda Costa, em 1984, seguiu sob comando da professora Nazaré Fontenelle na direção do grupo.

Com "Aprendiz de Feiticeiro", de Maria Clara Machado, o Mirante fez parte do Festival Nacional de Teatro Universitário em Campo Grande (MS) levando os prêmios de melhor atriz para Aline Pereira e de melhor figurino para Ricardo Bessa.

"Artisticamente, somos um grupo que produz com regularidade, mas com muita pesquisa e qualidade. Estamos, discutimos, avaliamos e só então, construímos o que o público irá receber", afirma Hertenha sobre a definição conceitual e artística.

A atriz assumiu a direção artística do grupo em 2002 e, com ela, veio a estreia dos espetáculos "Viúva, Porém Honesta" de Nelson Rodrigues e "Era uma vez nós dois", de Ricardo Guilherme.

"Desafios são muitos, mas o prazer e o reconhecimento faz tudo valer a pena", revela Hartenha.

A escolha do repertório de um novo espetáculo é feita junto à vice-reitoria da Universidade de Fortaleza (Unifor), onde debatem se o próximo projeto a ser trabalhado será para um público infantil ou adulto.

Definido isso, o grupo, "de forma democrática", apresenta nomes, histórias, temas, discutem e votam internamente.

"O mais votado segue como projeto para aprovação. Aprovado, seguimos com a criação do texto, cena, figurinos, cenário, iluminação, tudo com muita liberdade e confiança. Nossos superiores vêm para a estreia e sempre é renovada essa liberdade de criação" explica a diretora.

Foto: Divulgação/ Ares Soares Grupo Mirante de Teatro Unifor celebra 40 anos de existência

Em seus espetáculos, também buscam romper barreiras para que cada vez mais mulheres consigam ser destaque em histórias predominantemente protagonizadas por homens.

E com a releitura de os "Três Mosqueteiros" colocaram mulheres interpretando os papéis principais da trama, do qual foram vencedores do Prêmio Quimeras de Teatro em 2017.

"No nosso discurso, queríamos romper com essa hegemonia e validar a força e o poder das mulheres. Então temos Aramis, como uma mosqueteira, e Madame Treville, como a líder do grupo, trazendo a reflexão sobre a mulher e seu papel na sociedade ", conta.

Projeto Arte ConVida

Celebrados seus 40 anos de existência, o Grupo Mirante de Teatro Unifor criou o projeto Arte ConVida, com apresentações teatrais sobre as exposições presentes no Espaço Cultura da universidade, quinzenalmente, de forma gratuita, sempre aos sábados.

"O Arte ConVida tem como objetivo principal aproximar o público infantojuvenil do Espaço Cultural Unifor (Museu), dos artistas e das obras de arte nele expostas. Contamos ou dramatizamos peças de cunho biográfico e/ou fictício a partir de obras expostas. Isso significa que a cada nova exposição, novas histórias surgem para encantar e alegrar a plateia que tão bem nos acolhe", revela Hertenha Glauce, atual diretora do Grupo Mirante de Teatro Unifor.

Ela acrescenta que teatro de grupo é trabalho contínuo, forte, com intimidade e força no coletivo. "Há no Ceará um cuidado na permanência de grupos e sedes, no trabalho coletivo, que impulsiona e traz força para o teatro feito no Ceará" , pontua.

Ainda para 2024, o grupo cearense prepara um espetáculo adulto que tem estreia marcada para agosto em homenagem aos 120 de nascimento de Cândido Portinari.

Hartenha também expõe sobre a importância de deixar um legado que forma artistas teatrais reconhecidos, para ela o grupo está focado em fazer um trabalho de forma íntegra, honesta e provocativa.

"E isso nos leva automaticamente para esse lugar de 'deixar legado'. Nosso legado é o respeito a nós, ao nosso público e a qualidade dos nossos espetáculos", pontua a diretora.

Arte ConVida

Espetáculo "O Carcará e a Flor do Mandacaru" (inspirada na obra de Aldemir Martins)

Quando: sábado, 15, às 16 horas

sábado, 15, às 16 horas Onde: Espaço Cultural Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Espaço Cultural Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito

Instagram: @uniforcomunica